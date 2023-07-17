築夢搖籃！虎尾科大籃球隊帶領豐泰籃球營學童益起茁壯

▲高規格的教練團隊，讓小球員們體驗不同的訓練模式，也顯現豐泰文教基金會對縣內籃球發展的重視。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

睽違3年，豐泰文教基金會再度與虎尾科技大學籃球隊攜手舉辦公益籃球訓練營，期望帶領雲林縣籃球小將精進球技與茁壯，為雲林縣基層籃球的推廣與人才培育盡一份心力。虎尾科技大學不僅提供校內楓木球場，在111學年度UBA公開賽有優異表現的虎尾科技大學籃球隊員同時擔下教練群與防護員的重責大任。

此次邀請中華隊白隊總教練許皓程及P. LEAGUE+ 福爾摩沙夢想家總教練賴柏霖擔任訓練營總教練，虎尾科技大學籃球隊也由黃君友教練帶領四名球員協助訓練課程，高規格的教練團隊，除了要讓小球員們體驗不同的訓練模式，也顯現豐泰文教基金會對縣內籃球發展的重視。

課程設計除了強化球員的基本技能及敏捷反應，也透過分組對戰模式讓球員在實戰過程中，運用訓練時所學習到的技巧，訓練營最後一天，豐泰文教基金會王建榮董事也親自到場觀看小球員的訓練過程並頒發國小及國中的最佳球員(MOP)，鼓勵孩子們積極努力朝夢想前進，一同為打造中台灣籃球勁旅的目標努力。

豐泰文教基金會長期深耕在地，致力於推動縣內體育運動發展，除了籃球運動之外，國小端也努力推動樂樂棒球，除了希望同學們在讀書之餘能培養運動習慣與強健體魄，在運動場上，孩子們揮汗如雨的跑跳，卻能有更堅定專注的眼神與逐漸融合的團隊默契，希望藉由提供孩子們更多正向的學習環境與成長能量，一同構築健康快樂生活。