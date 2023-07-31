卡努「有秋颱味道」　彭啟明曝海警機率！大轉彎將拉長大雨時間

▲颱風卡努對台灣天氣影響大。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風卡努路徑出現大幅度變化，中央氣象局預估，受到太平洋高壓影響，未來颱風將「髮夾彎北轉」，氣象專家感嘆「有秋颱的味道」，但海警機率偏低，若是以此路徑行進，恐會拉長北部、中部的大雨時間，並縮短中南部強勁西南風的天數。

氣象局預報員朱美霖表示，颱風今明兩日朝北北西轉西北西移動，目前移動速度有變慢趨勢，周三通過琉球群島，周四將大角度北轉，明日颱風雲系影響，北台灣降雨增多，其他地區也有午後零星雷陣雨，尤其以山區為主。

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周三、四颱風最近，北台灣降雨更增，連中南部也有短暫陣雨。周五颱風北轉並帶來強勁西南風，中南部周五到周日水氣增多，降雨持續且有局部較大雨勢。

▲颱風卡努路徑不確定性大。（圖／翻攝自Facebook／氣象達人彭啟明）

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，卡努穿越日本那霸到宮古島間之後，北方高壓斷開、另高壓低緯度西伸，卡努卡在鞍型場內，慢行逐漸北轉，如果是以此路徑移動，將拉長北部、中部的大雨時間，並縮短中南部強勁西南風的天數。由於路徑變數大，且不同走法對天氣影響差異大，因此仍要觀察。

氣象達人彭啟明表示，卡努颱風路徑變化與太平洋高壓位置有關係，可能要等到今日下午或明日路徑才會比較明朗，颱風會接近北部海面，並影響北部天氣，但「暴風圈掠過海上警戒區域的機率不高」。

彭啟明表示，颱風此路徑改變會使未來西南季風強度減弱，「這的確很不像是七八月的颱風，有點秋颱的味道」。