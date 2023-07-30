　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美澳2+2會談強調台海穩定　鄭文燦：自由民主是國際共同語言

▲鄭文燦致詞表示，這是一項雙贏的合作，提供桃園地檢署團隊更良好的居住環境。（圖／記者沈繼昌攝）

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國和澳洲外交、國防部長近日澳洲舉行年度2＋2會談，與會的美國國務卿布林肯同日說，美澳反對中國大陸干擾南海及東海的航行飛越自由、混亂台灣海峽和平穩定現狀以及透過經濟脅迫施壓其他國家。行政院副院長鄭文燦今（30日）表示感謝外也說，希望能夠讓大家看到：自由民主才是國際的共同語言。

美國及澳洲兩國外交及國防部長於7月29日在澳洲布里斯本召開「美澳部長級諮商」（AUSMIN），會後美國國務院及澳洲外貿部發布第33屆「美澳部長級諮商」聯合聲明，內容重申維護台海和平及穩定的重要性，以及反對片面改變現狀的共同立場，同時呼籲透過「對話」和平解決兩岸議題，而非使用威脅、武力及脅迫。

此外，美澳部長另強調台灣在印太區域民主及經貿的領導地位，以及重申共同合作支持台灣有意義參與國際組織的承諾，美澳將持續深化與台灣在經濟、貿易及人民間的關係，並加強與台灣在太平洋區域發展協調的合作。

對此，鄭文燦今天下午受訪說明，美澳的2＋2會談的重點是以和平為基礎的國際規則需要被貫徹，特別在印太戰略底下，一個自由開放的印太地區是彼此追求的目標，這個地區當中最關鍵的就是台海的安全，不只是台灣的利益，也是世界民主國家共同的利益。

鄭文燦表示，非常感謝美澳2＋2會談再一次特別凸顯中國軍事跟經濟脅迫其他國家的狀況，希望能夠讓大家看到：自由民主才是國際的共同語言。

外交部則表示，近年來，美國與澳洲持續在各項重要國際場合，重申台海和平及穩定的重要性、反對任何一方片面改變台海現狀，以及支持台灣國際參與的堅定立場，上述發展充分顯示維護台海和平與穩定已成為國際間的共識，台灣對於印太區域及全球的穩定與繁榮具有關鍵角色，對於美澳兩國連續4年在年度部長級諮商聯合聲明中公開表達對台灣全方位的堅定支持，外交部表示誠摯感謝與高度肯定。

外交部強調，我國政府將在既有的堅實基礎上，持續與美、澳，以及其他理念相近國家緊密合作，守護台海的和平穩定，持續拓展台灣的國際空間，捍衛民主自由等共享價值，以及以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域的和平、安全與繁榮。

ET快訊
快訊／新店94歲阿公21樓墜落　當場臟器外露慘死
賓士撞小牛狂扯長髮妹　警方曝原因！
快訊／雨彈升級！「14縣市豪大雨特報」警戒區曝
男1習慣持續30年　檢查出大腸癌第三期
賓士逆撞藍寶堅尼！男衝副駕狂扯長髮妹
差46歲！網美認愛70歲富豪　婚禮當天反悔了
快訊／父子海灘戲水　43歲父溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

11架次共機早上出海、6架越過中線　搭配5共艦執行聯合戰備警巡

質疑執政者就被貼標籤　柯文哲：李登輝「統獨兩黨制」預言成今日台灣

鄭文燦證實國防預算擬增至4400億元　較馬政府增28％

柯文哲稱前瞻軌道執行率僅5.3％　國發會駁斥：已達到96.95%

官員阻警消運動會秀國旗？　鄭文燦：帶國旗爭榮譽是好事

綠議員爆演唱會主辦公司認同中國　柯辦批「文革式抹紅」扼殺音樂人

美澳2+2會談強調台海穩定　鄭文燦：自由民主是國際共同語言

蔣絜安碩論抄襲丟學位　鄭文燦：尊重台大

南投合體許淑華、國民黨大咖立委　郭台銘：主流民意可以大團結

世界警消運動會遭爆禁拿國旗　侯友宜：政府應站出來作選手後盾

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

11架次共機早上出海、6架越過中線　搭配5共艦執行聯合戰備警巡

質疑執政者就被貼標籤　柯文哲：李登輝「統獨兩黨制」預言成今日台灣

鄭文燦證實國防預算擬增至4400億元　較馬政府增28％

柯文哲稱前瞻軌道執行率僅5.3％　國發會駁斥：已達到96.95%

官員阻警消運動會秀國旗？　鄭文燦：帶國旗爭榮譽是好事

綠議員爆演唱會主辦公司認同中國　柯辦批「文革式抹紅」扼殺音樂人

美澳2+2會談強調台海穩定　鄭文燦：自由民主是國際共同語言

蔣絜安碩論抄襲丟學位　鄭文燦：尊重台大

南投合體許淑華、國民黨大咖立委　郭台銘：主流民意可以大團結

世界警消運動會遭爆禁拿國旗　侯友宜：政府應站出來作選手後盾

福原愛婚變元兇是他？　日男星崩潰認錯：我會去道歉

飯局妹價碼曝！鶯鶯燕燕轉私人會所極樂　酒店業面臨空前危機

卡努颱風逼近！星宇航空「7／31－8／2航班異動資訊」出爐

「終極一班」男星超狂近況曝光！　大陸巡迴開唱場場爆滿

快訊／新店翁自21F墜落！當場臟器外露慘死　警現場拉封鎖線

窮夫妻19萬賤賣2歲女兒抵房租！8歲長女慘遭房東性侵

卡努不侵台「也有颱風天的感覺」　周三起「雨下不停」到八月上旬

全美熱爆「體感飆38°C」開設避暑中心　逾1.75億人收高溫警告

帶爸全包式度假！大地酒店「吃飽睡滿」再送購物金　凱撒升等房型

強颱來襲善心不息　做工行善團接力為兩地弱勢修繕

政治熱門新聞

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

子弟兵示警賴清德恐輸掉大選　綠營：本命區早鬆動

曝柯文哲辦演唱會效益　吳子嘉分析勝選機率：很危險

柯稱keyboard是五月天的惹議　柯辦澄清

台灣客自動通關　捷克布拉格機場7／30開放

世警運爆警政署禁國旗　林右昌回應了

柯文哲為何辦演唱會？　郭正亮分析背後目的：正在解決自己的問題

柯文哲喊「演場會找五月天keyboard」被打臉　競辦回應了

林右昌力挺：把國旗拿出來！

周恆毅為保五月天自關臉書！　打臉柯文哲後發現「有網軍開始操作」

北市東區機車更難停！蔣萬安推行人徒步區　將塗銷百格機車位

參加世警運遭收國旗　警政署回應了

夫遭爆曾是「天道盟組長」　尚文凱PO文正面回應

回憶柯文哲演唱會排練第一天　黃珊珊：我真的覺得會被罵死

更多熱門

相關新聞

蔣絜安碩論抄襲丟學位　鄭文燦：尊重台大

蔣絜安碩論抄襲丟學位　鄭文燦：尊重台大

新黨立委參選人游智彬日前踢爆民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，台大後撤銷其學位。對此，曾經延攬蔣絜安加入市府團隊的行政院副院長鄭文燦今（30日）表示，如果學經歷有所錯誤，尊重台大所做的決定。

世界警消運動會爆展示國旗遭阻　時力遺憾

世界警消運動會爆展示國旗遭阻　時力遺憾

台灣客自動通關　捷克布拉格機場7／30開放

台灣客自動通關　捷克布拉格機場7／30開放

纜線地下化美觀又實用！屏鵝公路挺過杜蘇芮颱風　沿線都沒停電

纜線地下化美觀又實用！屏鵝公路挺過杜蘇芮颱風　沿線都沒停電

陳吉仲升任農業部長遭酸　陳建仁力挺：他一向盡心盡力

陳吉仲升任農業部長遭酸　陳建仁力挺：他一向盡心盡力

關鍵字：

外交部行政院鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

老闆最愛4星座！　超級旺公司

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面