美澳2+2會談強調台海穩定　鄭文燦：自由民主是國際共同語言

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國和澳洲外交、國防部長近日澳洲舉行年度2＋2會談，與會的美國國務卿布林肯同日說，美澳反對中國大陸干擾南海及東海的航行飛越自由、混亂台灣海峽和平穩定現狀以及透過經濟脅迫施壓其他國家。行政院副院長鄭文燦今（30日）表示感謝外也說，希望能夠讓大家看到：自由民主才是國際的共同語言。

美國及澳洲兩國外交及國防部長於7月29日在澳洲布里斯本召開「美澳部長級諮商」（AUSMIN），會後美國國務院及澳洲外貿部發布第33屆「美澳部長級諮商」聯合聲明，內容重申維護台海和平及穩定的重要性，以及反對片面改變現狀的共同立場，同時呼籲透過「對話」和平解決兩岸議題，而非使用威脅、武力及脅迫。

此外，美澳部長另強調台灣在印太區域民主及經貿的領導地位，以及重申共同合作支持台灣有意義參與國際組織的承諾，美澳將持續深化與台灣在經濟、貿易及人民間的關係，並加強與台灣在太平洋區域發展協調的合作。

對此，鄭文燦今天下午受訪說明，美澳的2＋2會談的重點是以和平為基礎的國際規則需要被貫徹，特別在印太戰略底下，一個自由開放的印太地區是彼此追求的目標，這個地區當中最關鍵的就是台海的安全，不只是台灣的利益，也是世界民主國家共同的利益。

鄭文燦表示，非常感謝美澳2＋2會談再一次特別凸顯中國軍事跟經濟脅迫其他國家的狀況，希望能夠讓大家看到：自由民主才是國際的共同語言。

外交部則表示，近年來，美國與澳洲持續在各項重要國際場合，重申台海和平及穩定的重要性、反對任何一方片面改變台海現狀，以及支持台灣國際參與的堅定立場，上述發展充分顯示維護台海和平與穩定已成為國際間的共識，台灣對於印太區域及全球的穩定與繁榮具有關鍵角色，對於美澳兩國連續4年在年度部長級諮商聯合聲明中公開表達對台灣全方位的堅定支持，外交部表示誠摯感謝與高度肯定。

外交部強調，我國政府將在既有的堅實基礎上，持續與美、澳，以及其他理念相近國家緊密合作，守護台海的和平穩定，持續拓展台灣的國際空間，捍衛民主自由等共享價值，以及以規則為基礎的國際秩序，共同促進印太區域的和平、安全與繁榮。