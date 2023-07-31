麗寶賽車場奪命意外！騎士「絕影賽道日」自撞亡　主辦方說話了

▲男騎士參加「絕影賽道日」飆速自撞送醫不治，車頭幾乎全毀。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中麗寶賽車場昨（30）日驚傳一名45歲朱姓男子參加台北絕影公司主辦的「絕影賽道日」賽道體驗活動，自撞送醫不治意外。主辦單位也發布聲明表示，車友下場前皆進行防護安檢，賽道安全也符合規範，此次事故純屬個人意外。對於車友發生不幸，本公司亦深表遺憾。

聲明中提到，30日上午10點多，朱姓車友因轉彎時不慎自撞護欄摔倒，緊急送醫後不治。本公司事前也針對活動投保500萬意外險，後續將由保險公司協助善後。

▲主辦方發聲明強調，車友下場前皆進行防護安檢，賽道安全也符合規範，此次事故純屬個人意外。（圖／翻攝官方臉書）



依據官方粉絲團行程時間表，活動從30日早上7點30分開放入場、7點50分排氣噪音檢驗，8點20分車手簡報，之後9點開始分組下場體驗賽道，每20分鐘換一組下場。

▲男騎士參加「絕影賽道日」飆速自撞送醫不治。（圖／民眾提供）



警方在30日上午10時55分許接獲通報，麗寶賽車場T7彎道發生車禍意外，45歲的朱姓男子騎乘大型重機車，於T6彎道過彎後，因不明原因無法回正，致撞擊T7彎道護欄，經園區救護車趕往現場，並將其送往大甲李綜合醫院急救。朱男到院前已無生命跡象，經院方搶救無效後，於11時28分許宣布死亡。

根據調查，朱男係參加車聚活動，參加人數約91人，活動均在賽車場內舉行，未延伸至場外道路，警方將製作活動主辦單位負責人、發現人、園區及朱男家屬筆錄，報請司法相驗。