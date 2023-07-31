移工翻牆遭自強號輾斃！目擊民眾頻喊「2英文單字」力勸沒有用

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台鐵豐原=潭子間東正線遭117次自強號31日上午發生死傷事故，一名印尼籍男性移工闖入高架軌道區，警方獲報後立即趕抵現場，還一度與男子對峙約3小時，但最後他仍遭自強號輾斃。目擊者表示，現場有民眾想要勸他，但沒有人會說印尼語，只能頻喊英文單字「mother、father」要他多想想爸媽，但是移工似乎聽不懂，最終仍是發生憾事。

▲移工站在高架隔音牆外與警方對峙約3小時，當時下方還有許多民眾喊話力勸。（圖／目擊者提供）

監視器畫面拍下，該名移工上午近10時從月台闖入高架軌道區，一路拔腿狂奔約400公尺，過程中還不斷回頭查看，畫面十分詭異。民眾發現有人闖入軌道後急忙報警，警方於10時05分抵達現場，而當時移工翻越高架隔音牆，站在牆外與警方對峙，警方擔心發生意外，還在下方鋪設氣墊。

▲男子從月台闖入軌道區後一路狂奔。（圖／民眾提供）

目擊民眾表示，當下對峙的時候有很多民眾圍觀，並在下方力勸移工不要做傻事，還有熱心民眾詢問警方該名移工的國籍，想找同國的移工來幫忙勸說，但無奈現場一時之間找嘸印尼籍移工，眾人不會說印尼語、見他似乎又聽不懂中文，只能以簡單的英文單字勸說，頻頻對他溫情呼喊「mother、father」，要他多想想家鄉的爸媽，但是移工似乎仍是聽不懂。

由於雙方僵持一陣，台鐵獲報後也降低列車行進速度，經過的車次速度都已經刻意放慢；過程中，移工疑似不耐高溫，開始脫鞋子、衣服，還將鞋子往下丟進田裡，隨後有輛自強號緩速經過，移工突然轉身翻牆跳進軌道區，起初大家還以為平安落幕，孰料事後竟傳來死亡消息，令附近民眾備感訝異。

還有一名阿嬤說，她家窗戶打開剛好跟移工平行對視，過程中有一直嘗試勸他，但他都聽不懂，過去也不曾在附近見過他。當得知移工遭自強號輾斃後，阿嬤驚恐直呼「阿彌陀佛！」

▼警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者許權毅攝）