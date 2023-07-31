巴基斯坦爆炸案「攀升至44死」　伊斯蘭政黨地方領袖身亡

記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦開伯爾─普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）30日發生爆炸案，伊斯蘭政黨「伊斯蘭神學者協會」（JUI-F）的集會遭遇攻擊，根據最新統計，死亡數上修至44人，其中包括JUI-F地方領袖齊奧拉（Maulana Ziaullah），另外至少130多人受傷，其中15名傷患情況危急，死亡數恐怕進一步攀升。

▲巴基斯坦伊斯蘭政黨「伊斯蘭神學者協會」的集會遭遇攻擊。（圖／路透，下同。）



這場悲劇發生在鄰近阿富汗的西北邊境巴焦爾特區（Bajaur）。根據現場畫面及目擊者說法，爆炸點鄰近舞台，數百人迫切想要逃生，卻被倒塌的活動帳篷困住。當局宣布該地區醫院進入緊急狀態，各大醫療院所都忙著救治傷患，就連軍用直升機也出動運送重傷者。

當局向BBC表示，有證據表明這場爆炸可能是自殺攻擊，但背後動機尚不清楚。他們懷疑JUI-F另一名高級領袖才是兇手的真正目標，但爆發卻在此人抵達現場之前發生。

JUI-F是巴基斯坦的主要宗教政黨，也是聯合政府的一部分。總理謝里夫（Shehbaz Sharif）譴責幕後黑手是恐怖份子，「把那些為伊斯蘭、古蘭經和巴基斯坦說話的人當成目標」，並且會因此面臨「真正的懲罰」，「恐怖份子是巴基斯坦的敵人，我們將會把他們從地球上消滅。」

爆炸地點已經被當局封鎖調查，儘管目前還沒有人宣稱犯案，但伊斯蘭國（IS）巴基斯坦分支曾宣稱犯下巴焦爾特區今年多起攻擊事件，先前也曾宣稱攻擊JUI-F。