颱風假機率增！氣象局估「今20:30發海警」不排除陸警可能

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」持續逼近，今日北台灣已開始受外圍雲系影響而有雨，中央氣象局推估，今晚八點半可能發布海上颱風警報，此外也不排除發布陸上颱風警報可能性，若真的發布陸警，那放颱風假的機率也會增加。

▲卡努颱風外圍雲系今起影響台灣，氣象局今晚將發布海警。（圖／氣象局）

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氣象局預報員林定宜表示，氣象局預計今晚發布海上颱風警報，時間可能落在晚上八點半或十一點半，不過晚上八點半發警報的機率較高，至於陸警可能性也不完全排除，然而因為颱風偏轉角度、快慢都會影響是否發布陸警，因此仍難以評估發布陸警時間點。

▼卡努颱風上午8時最新預測，暴風圈侵襲機率達到6成。（圖／氣象局）

今日起受到颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、北部一早就有雨，今日午後南部、各地山區也會有局部短暫雷陣雨，晚上連中部都有局部短暫雷陣雨。

明日到周五颱風影響，基隆北海岸、北部有短暫陣雨，中南部也有局部短暫陣雨，其他地區多雲，周四東南部有焚風，天氣較為炎熱。周四、五颱風最為接近，北部、中南部山區有局部大雨。

周六到下周一颱風遠離，台灣受西南風影響，中南部有局部短暫雷陣雨，其他地區午後也會有雨。另今日起到周五沿海會有長浪發生。

▼未來天氣趨勢預測。（圖／氣象局）