換北部糾結颱風假！卡努「暴風圈可能觸陸」時間曝　侵台機率6成

▲颱風卡努今日起影響台灣天氣。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」持續靠近，中央氣象局預估會在今晚八點半到十一點半左右發布海上颱風警報，且不排除發布陸上警報可能性。氣象專家表示，颱風暴風圈有機會在周四深夜到周五上午觸碰到北部陸地，北部放颱風假的機率增加，同時也因颱風不確定性而「換考驗北部首長」。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，根據氣象局最新預測顯示，颱風暴風圈有機會在周四深夜到周五上午觸碰到北部陸地，直呼「這次換考驗北部首長了」。

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颱風論壇表示，颱風轉向時間點將是一大觀察重點，氣象局預測卡努抵達台灣東北方海域時就會慢速北轉，但是日本、韓國、中國的預測則是颱風來到台灣北北東方才會轉向，而轉向位置非常關鍵，將會直接影響全台灣的風雨大小。

▲▼卡努颱風上午8時最新位置及路徑預測，暴風圈侵台機率已達六成。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，今日起受到颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、北部一早就有雨，今日午後南部、各地山區也會有局部短暫雷陣雨，晚上連中部都有局部短暫雷陣雨。

明日到周五颱風影響，基隆北海岸、北部有短暫陣雨，中南部也有局部短暫陣雨，其他地區多雲，周四東南部有焚風，天氣較為炎熱。周四、五颱風最為接近，北部、中南部山區有局部大雨。

周六到下周一颱風遠離，台灣受西南風影響，中南部有局部短暫雷陣雨，其他地區午後也會有雨。另今日起到周五沿海會有長浪發生。

▼未來降雨趨勢預測。（圖／氣象局）