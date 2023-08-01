只因為不能賒帳百元...台中無業男「雨傘包菜刀」闖檳榔攤砍闆娘

記者許權毅／台中報導

台中市神岡區7月31日傳出一起持刀傷人案，57歲陳嫌因賒帳不成，竟持菜刀攻擊檳榔攤的翁姓老闆娘，翁女頭、頸部多處受傷，縫了37針。據了解，陳嫌平常就會到檳榔攤光顧，30日想要賒帳100多塊被拒絕，隔日一早用雨傘包住菜刀，走到檳榔攤附近後再撐開傘，隨後衝進攤內攻擊。

▲台中市昨日一名陳嫌持刀砍檳榔攤老闆娘，只因對方不給賒帳100多元。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，陳嫌就住在檳榔攤附近約100公尺，無業，僅靠家人資助生活費用。平時會到該檳榔攤消費，偶爾賒帳，大多都會付款。30日陳嫌又想賒帳，遭翁女拒絕，隔日一早從家中拿了一把菜刀，並且用雨傘包裹住，試圖掩人耳目，走到檳榔攤附近後，將雨傘打開，持刀進入檳榔攤攻擊。

陳嫌犯案後，隨即徒步離開現場，並且將犯案用的菜刀藏匿在菜園，警方調閱監視器後，到陳嫌住家附近埋伏，20時30分見陳嫌出現，立即上前圍捕，將陳嫌帶回，全案訊後依照殺人未遂送辦。

警方呼籲，民眾如有糾紛，應尋求正當途徑解決，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸，以維護市民安全生活環境。

▲陳嫌家就住在附近100公尺，先是用雨傘將刀包裹住，靠近檳榔攤時將傘撐開闖入攻擊。（圖／民眾提供）