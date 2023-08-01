20歲女大生迷路...漆黑樹林慘摔！　「遭重機壓倒在地」動彈不得

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名20歲女大生日前騎著大型重機外出，沒想到在高鐵站附近逛完百貨公司要返家時，因不熟路況，竟不慎誤入高鐵路上的樹林內，還因重心不穩被自己的重機壓住無法起身。女大生隨後報警求助，員警獲報後趕往現場，因現場沒有照明一片漆黑，所幸女大生揮舞手電筒才讓員警找到位置，協助脫困離開。

▲20歲女大生迷路摔進樹林！「遭重機壓倒」動彈不得，報警求救。（圖／記者賴文萱翻攝）

左營分局博愛四路派出所上月29日21時許，接獲20歲汪姓女子報案求助，表示自己在高鐵路上的某處草叢中，被自己騎乘的大型白牌重機車壓住腿部動彈不得。

▲▼20歲女大生迷路摔進樹林，遭重機壓倒無法脫困。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，汪女當日騎著一輛大型白牌重機前往百貨公司逛街，沒想到要回家時，因對路況不熟迷失方向，竟不慎誤入高鐵路上一塊沒有照明的樹林內，等到發現迷路要迴轉時，因為重心不穩，倒地被重機壓住小腿無法起身，只能報警求救。

員警獲報後立即趕赴現場，依汪女提示找到該草叢位置，沒想到現場暗到伸手不見五指，幸好汪女在草叢中持手電筒不斷揮舞，才讓員警成功鎖定救援。

▲員警協助女大生脫困後，以手電筒指引，讓她順利返家。（圖／記者賴文萱翻攝）

兩名員警合力將該部重型機車扶起，順利將汪女救出，所幸她在過程中並未受傷，員警以手電筒指引，最後讓汪女成功騎乘重機返回道路順利返家。