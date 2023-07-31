阿里山林鐵招募從業人員　8／14開放報名

▲▼ 阿里山林鐵招募從業人員將招募正備取66名 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(以下簡稱林鐵及文資處)為因應113年阿里山林鐵全線通車，訂於112年9月辦理甄試，預計招募66名從業人員，其中正取22名、備取44名。



本次招考從業人員將培訓為阿里山林鐵之儲備列車長或司機員。新進人員以營運員級起薪每月30,500元~37,880元，正式擔任列車長或司機員即調陞為中級營運員級，表現優異者得再調陞為高級營運員級，另值勤時再按實際「乘務公里數」支領乘務旅費、實際「乘務時間」及「乘務整備時間」支領安全獎金，並均享有年終工作獎金加考核獎金甲等2.5個月及晉1薪級、休假補助費(國民旅遊卡)、結婚禮金、生育補助、子女教育助學金、在職亡故撫恤金、眷屬喪葬慰問金等待遇，歡迎對阿里山林業鐵路營運有興趣之民眾踴躍報名，甄試內容及報名資訊，請詳閱林鐵及文資處甄試簡章(下載連結:https://afrch.forest.gov.tw/job)。



本次甄試訂於112年8月14日起至8月18日開放報名(郵戳為憑)，逾期恕不受理。應考人請於報名截止時間前完成報名作業；如有任何疑義，請於週一至週五9:00~12:00、13:00~17:00洽詢林鐵及文資處人事室05-2779843#225。