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陳建仁視察阿里山林鐵　黃敏惠呼籲打造輕軌

▲▼ 陳建仁院長視察阿里山林業鐵路 黃敏惠市長呼籲以輕軌完成國外遊客上阿里山的最後一哩路 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 陳建仁院長視察阿里山林業鐵路，嘉義市長黃敏惠呼籲以輕軌完成國外遊客上阿里山的最後一哩路 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長陳建仁日前前往於嘉義製材所、嘉義車庫園區，視察阿里山林業鐵路發展規劃，並聽取農委會林務局「阿里山林業鐵路復建及與林業文化軸帶重塑」規劃。嘉義市長黃敏惠受邀出席，向陳建仁院長提出爭取「文化新絲路2.0策略計畫」及「生活新路網策略計畫」共計305.5億建設經費，促進嘉義縣市觀光發展及地方繁榮，更提升台灣觀光吸引力。

▲▼ 陳建仁院長視察阿里山林業鐵路 黃敏惠市長呼籲以輕軌完成國外遊客上阿里山的最後一哩路 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，「阿里山林業曁鐵道文化景觀」為全臺首處也是唯一一處的國家級「重要文化景觀」，嘉義市位處於阿里山的入口門戶，市府去年推出十大旗艦計畫，「文化新絲路2.0」以台灣國寶摩登嘉義大車站門戶為中心，向西串聯雙園(友忠公園、番仔溝公園)雙館(美術館、文創園區Wing藝文基地)，向東連結文藝森粼(林業文化園區、總圖書館、舊監宿舍群)，透過雙園、大車站、文藝森粼及交通整合等子計畫，利用環境改造打開邊界，進行動線系統縫合規劃。國際級的觀光林鐵不能遺漏的就是輕軌，「生活新路網」打造便捷安全的交通路網，以輕軌連結市區與高鐵站，讓旅客一下飛機透過機捷、高鐵、輕軌及林鐵便利鏈結大阿里山林業文化觀光景點。文化新絲路就就像是強而有力的心臟，輕軌是主動脈、林鐵是輸送養分的血管，因此文化新絲路加上輕軌將能更有力串連阿里山林業文化軸帶，將文化新絲路延伸至阿里山上，形塑一條銜接臺灣文化、自然、文明及人地關係的新絲路。「文化新絲路2.0」經費為44.5億元，其中「生活新路網」輕軌建設為261億元，兩個計畫合計305.5億元，希望行政院協助嘉義市完成前往阿里山的最後一哩路，讓世界看到新的文化絲路，開創國際觀光新契機。

▲▼ 陳建仁院長視察阿里山林業鐵路 黃敏惠市長呼籲以輕軌完成國外遊客上阿里山的最後一哩路 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠進一步提到隨著後疫情時代來臨，爭取國際觀光客前來刻不容緩，而建設國際級旅遊帶與交通運輸息息相關。高鐵聯外的輕軌建設更是串起觀光客搭乘百年林鐵從北回歸線經過，海拔30公尺的嘉義市直上海拔2216公尺最關重要的交通建設，是串聯高鐵、林鐵及台鐵的最後一哩路，國外旅客可以透7種的軌道體驗(高鐵、糖鐵、輕軌、林鐵、嘉油鐵馬道的油鐵、台鐵及機捷)鏈結大阿里山相關觀光景點，推動輕軌不僅關係到嘉義縣市的發展，更能提升台灣在國際觀光的吸引力，成為觀光新亮點。

▲▼ 陳建仁院長視察阿里山林業鐵路 黃敏惠市長呼籲以輕軌完成國外遊客上阿里山的最後一哩路 。（圖／嘉義市政府提供）

行政院長陳建仁表示，嘉義市是一座美麗的城市，從阿里山腳到山上擁有多元的風貌。阿里山林業鐵路求新求變，推動鐵路外交與日本、瑞士等國家高山鐵路締結姊妹鐵道，相當不容易，透過國外媒體報導，讓台灣被看見，感謝地方與中央齊心努力，讓嘉義市的發展越來越好。陳建仁院長說，中央建設一定要有地方的合作，謝謝黃敏惠市長積極發展嘉義的文化與觀光，推動「文化新絲路2.0」真的很有想法和創意，並表示，7大軌道齊聚嘉義市美好的串聯，大家可以一起努力，攜手合作，讓全世界看到台灣的美好，願意來到台灣，認識這座美麗的寶島。

本次視察行程中，黃敏惠市長、行政院陳建仁院長及陳吉仲主委共同試乘以阿里山紅檜與台灣扁柏打造為最有質感的車廂《福森號》，透過福森號木質紋理質感，感受到嘉義木都與阿里山林業時代百年的記憶。

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