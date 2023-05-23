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社會 社會焦點 保障人權

快訊／阿里山福森號試車爆出軌　壓到石頭釀禍...林鐵處說話了

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

阿里山林鐵及文資處耗資新台幣6500萬元打造全新檜木列車「福森號」，今（23）日上午在二萬平平交道進行試車時，車輪卻壓到石頭導致出軌，造成車輛連接器損壞，幸好沒有人員受傷，而行政院長陳建仁昨天才開箱試乘過，文資處表示將釐清車輛結構損傷情形及原因，並加強軌道巡檢。

▲▼阿里山林業鐵路最新檜木車廂「福森號」。（圖／翻攝自阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書專頁、官網）

▲阿里山林業鐵路打造最新質感檜木車廂「福森號」。（圖／翻攝自阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書專頁）

▲▼ 阿里山林鐵福森號出軌。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山林鐵福森號驚傳輾到石頭出軌。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

阿里山林業鐵路全新打造的「福森號」292次列車，23日上午10時42分，於本線67K+100(二萬坪平交道)發生出軌事故 ，緊急中止試車程序，經請示運安會可進行復軌作業後，中午12時40分完成復軌作業。

林鐵處表示，本車次為試運轉列車，僅工作同仁及廠商上車，並無人員受傷，也未造成正班車運轉中斷、列車延誤及取消，事故及推測發生原因為護軌內道碴石頭，造成第2節車廂第1組轉向架車輪出軌，事故發生後11時10分成立緊急應變小組，13時解除該應變小組。

▲▼ 阿里山林鐵福森號出軌。（圖／記者翁伊森翻攝）

林鐵處指出，預計於今（23）日下班前拖回阿里山車庫，初步外觀檢查，發現車輛連接器損壞，判斷本次出軌事件與福森號車廂本身行車安全性無關，明（24）日進行事故車廂構件安全檢修作業，釐清車輛結構損傷情形及原因，並加強軌道巡檢，以維行車安全。

至於為何軌道上會有石頭，林鐵處表示，會調集相關資料釐清原因、儘速處理，目前尚無法論定，至於何時結果出爐尚無時間點。

▲▼ 阿里山林鐵福森號出軌。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 阿里山林鐵福森號出軌。（圖／記者翁伊森翻攝）

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