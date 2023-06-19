百年林鐵化身月老七夕聯誼　最美蒂芬妮藍的竹崎車站出發

▲▼ 百年林鐵化身月老 牽紅線送蜜月厚禮 。（示意圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)首次辦理月老主題列車《愛情列車長 我的愛情呀》，為民眾牽起甜蜜戀情，在漫慢列車上邂逅心儀對象終結孤單，活動於112年8月22日農曆七夕當天開行，費用2,199元/人，限額男、女各38位，自7月1日開始採網路預約報名，額滿為止。

▲▼ 百年林鐵行經竹崎三角線一偶 。（圖／攝影師深海魚拍攝）



農曆七夕相傳是牛郎織女年度相會日，在浪漫的日子裡，向心儀的對象傾訴愛慕，緊握情人手攜手，甜蜜又加溫，單身的朋友們還在煩惱孤家寡人沒有機會認識對象嗎？林鐵及文資處耍起老派浪漫，在762軌距的林鐵列車上扮起月老牽紅線，安排系列活動串起男、女姻緣線，讓旅客在認識高山鐵道技術的同時拉近與心儀對象距離，以豐富有趣鐵道知識、結合闖關活動、換座位等，以輕鬆有趣的遊程培養彼此默契，期望參加者在遊程中玩的開心覓得良緣。

活動報名日期自112年7月1日中午12時起至8月1日晚上6時止，參加對象限25-45歲之未婚單身者，參加人數男、女各38人為上限。



林鐵及文資處黃妙修處長表示，因網路發達，人與人互動機會逐漸減少，人際關係封閉且陌生，現實社會中認識異性不易，為增進單身男、女互動交流創造交友機會，辦理首屆單身聯誼列車，以慢遊、賞景、體驗、闖關模式，以最真實自我的呈現增加好感度，拉近男女雙方互動機會，遇見幸福找到對的另一半。

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整場活動除了認識豐富林鐵鐵知識，活動場域更從海拔30公尺的嘉義車站拉升至1,403公尺的奮起湖車站，緩緩上升的海拔彷若單身男女剛相識時的不熟悉到逐漸升溫般的情誼，踏實的持續前進。

浪漫列車首先行駛至林鐵沿線最美蒂芬妮藍的竹崎車站，讓旅客來場林鐵車站的另類約會，竹崎車站站體為日式時代木造車站，位處臺灣唯一重要文化景觀範圍內，具有鐵道文化特殊價值；竹崎車站周邊場域除了三角線、地磅量測外，站內的兩座竹構作品融入竹崎車站景觀，更是拍照打卡景點，而後前往奮起湖享用在地鮮蔬製成餐點，滿足味蕾的享受後，前往奮起湖老街搜尋林鐵吉祥物-鐵鹿站長，是培養彼此合作默契的機會，最後至水社寮車站為心儀對象寫下寄情信件，把握最後談心時光共享飄香下午茶，讓慢熟的感情持續更加溫。

凡參加本次月老主題列車《愛情列車長 我的愛情呀》旅客，在活動後二年內結婚者(雙方皆須參加)，憑證明文件至林鐵及文資處綜合企劃科額外加贈鐵定成功道釘禮盒、助孕旺運貫通石文創商品、阿里山號雙人來回蜜月車票，為配對成功的遊客送上最真誠的祝福，蜜月假期就來趟阿里山之旅，來場山林的專屬浪漫。

遊程及報名資訊詳林鐵及文資處官網與FB

《愛情列車長 我的愛情呀》月老列車一律採網路預約報名(各車站窗口現場不發售本遊程)，詳細遊程、簡章詳林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw/0000481 )及FB粉絲團。(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或洽詢05-2779843#359蔡小姐。