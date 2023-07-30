漁業署長視察牡蠣災損　嘉義縣府啟動相關救助作業程序

▲漁業署長張致盛(圖左一) 視察嘉義縣牡蠣災損，嘉義縣啟動救助程序 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受杜蘇芮颱風影響，嘉義沿海28日凌晨起，風大雨大浪大，海上牡蠣養殖首當其衝，縣長翁章梁30日與漁業署長張致盛、立委蔡易餘、縣議會副議長陳怡岳等各級民代，前往舊東石漁港視察及關心牡蠣災損情形。

翁章梁感謝張致盛親自前來現場關心，他說，牡蠣災情對於嘉義養蚵產業造成重大傷害，全台最大養蚵產業及最肥美的蚵仔就在嘉義，縣府將立即啟動相關救助作業程序，盡速安排勘災，透過各方的努力，協助漁民盡速復養、恢復生產秩序。

「將提供漁民最大的幫助！」張致盛說，漁業署將與嘉義縣政府及地方合作，盡快啟動救助金程序，補助漁民損失；另外，針對各界提出的低利率貸款協助漁民復養，將立即進行研議。

針對海漂垃圾，蔡易餘指出，漁港及漁民平時的作業平台累積不少海漂垃圾，將由五河局及漁業署盡速清理，協助漁民度過颱風過後的難關。

颱風侵襲期間，嘉義沿海風力最大達10級，持續有大浪，蚵棚受到相當程度的衝擊及災害，包括蚵棚流失及損毀、蚵條脫落等情形；28日下午農業處己先行至塭港、東石漁港及北堤、朴子溪出海口堤岸、東石舊港、白水湖壽島、布袋漁港及商港北堤等地勘災，發現部分海岸有蚵棚被打到岸邊及堆疊、也有蚵棚流失災情。

嘉義縣是全國最大牡蠣養殖地，養殖規模浮筏式約1萬棚、平掛式約650公頃，年產量8,521公噸（佔全國47.5%）。

農業處將持續掌握災情，待海象許可立即出海勘災(目前預計31日勘災)，依農業天然災害救助辦法規定向中央建議辦理救助及低利貸款，救助金額浮筏式每棚6000元、平掛式每公頃3萬3000元協助產業復建。

農業處指出，風災前牡蠣約收成3至4成，盛產期為5至9月，依蚵農出海回報情形，以布袋外海及外傘頂洲區域浮筏式蚵棚流失損害較為嚴重，其他蚵棚也都有牡蠣脫落情形，風災初估受害逾4成，損失金額可能高達7千萬元以上，確切損害情形仍需俟出海勘災判定。