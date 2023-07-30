男大生約會「1穿搭」被嫌爆！　女網友全打槍：完全不尊重

▲男網友疑惑詢問「這樣穿去約會很丟臉嗎？」 （圖／Dcard）

記者邱晟軒／綜合報導

和心儀男生／女生約會，總會希望有個完美穿搭，給對方留下美好的印象。近日，就有一名男網友發文表示，要和一位政大的女生約會，不過鑒於對方穿搭非常講究，偏向日系風格，讓他對自己的打扮感到困惑，因此發文詢問眾人「這樣穿去約會很丟臉嗎？」豈料，照片曝光後立刻引發全場女網友傻眼直呼「拜託不要」。

近日，有一名男網友在網路論壇 Dcard 以「這樣穿去約會很丟臉嗎」為題目發文提到，最近認識了一位政大女生，由於對方念傳播學院的關係，非常會穿搭．打扮也很有日系風；反觀自己是念電機系，平時根本不在意穿著，衣櫃裡頭也只有T恤、短褲，髮型方面不是兩側推高就是平頭。原PO擔憂見面後會破壞第一印象，也因為身旁沒有女性朋友請教，於是發文詢問大家意見，「穿T恤配短褲很丟臉嗎？」

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貼文曝光後，立刻引發一票女性網友急忙勸阻「不要穿這樣！拜託不要拖鞋」、「又不是出門倒垃圾而已，穿這樣完全不尊重對方耶」、「如果我第一次見面看到這套馬上打槍，除非你的臉夠帥，撐起任何衣服」、「跟人家約會還不打扮，全都推給讀什麼系」、「如果真的要穿這套，你就跟女生說，你吃飽要去打羽球好了」。

留言中，不少女生對原PO的穿搭提出建議，有人認為「白T、黑褲、球鞋」是最保險的選擇，也有人建議去Uniqlo尋找簡約的日系風格，不容易出錯。另外，還有網友提議穿白色或淺色的T恤，並在外面搭配襯衫當外套，搭配牛仔褲或直筒褲等。大家紛紛給予意見，希望原PO能在約會中展現最好的一面。