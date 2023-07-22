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開房間壞壞！他見「女方掏錢包」讚素質高　釣出過來人曝真心話

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲有些人會「約跑」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人如果單身卻想解決生理需求，可能會選擇約「跑」。近日就有男網友發文表示，以前約跑時，通常會覺得男方要包辦餐費、房間錢，但現在有幾個女生會主動付一半的費用，讓他有點感動。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「最近X友的素質都越來越高了」為標題發文，提到以前約跑時，多數人會覺得男方應當要付房間錢，並且請女生吃大餐。不過，他最近約的一些女生當中，就有人會主動拿一半的房間錢給他，覺得約跑應該是雙方平等的，沒有誰賺或誰虧。

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原PO坦言，看到女方搶著付錢時，他會莫名覺得感動。不過，因為有很多女生都才在讀大學，所以最後還是由他支付費用，畢竟對方還在讀書，不想讓女方壓力太大。

▲▼付錢,結帳,錢包,AA制。（圖／Pixabay）

▲原PO最後還是付全額。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，不少網友討論道，「為啥現在學生性需求這麼大，我大學時沒那麼大欸」、「怎麼不花錢解決」、「會互相的X友要好好珍惜了」、「應該說現在約X沒這麼汙名化了吧，老實說上床其實可以視為約會的一個part而已」。

還有女網友回應，「跟前任都是AA（保險套也是，但避孕藥是我自己出），分手後開約，約了兩個，兩個看到我打完X會掏錢包出來問多少錢，他們都一臉震驚問我為什麼會這樣」、「付錢避免糾纏或情感糾紛，很好呀！提倡都AA」、「怕被纏著吧，一乾二淨，怕惹麻煩」、「因為不出錢會被X北啊，但我覺得本來就該平分啦，或是輪流出錢」。

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