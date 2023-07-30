「欺負音樂人、欺騙年輕人」　她曝柯文哲演唱會疑點重重

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「欺負音樂人、欺騙年輕人」　林延鳳曝柯文哲演唱會疑點重重

▲▼柯文哲KP show。（圖／民眾黨直播畫面）

▲柯文哲於29日召開個人演唱會「KP SHOW」。（圖／民眾黨直播畫面）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲首場個人演唱會「KP SHOW」於29日落幕，柯文哲在演唱會中提及找來藝人蔡依林的舞群、五月天的Keyboard手，對此，長期幫五月天伴奏「小周老師」就出面打臉是「造謠說謊」，引發討論。民進黨台北市議員林延鳳30日則在臉書加碼爆料幫柯文哲「圓夢」的公司背景大有來頭。

「欺負音樂人、欺騙年輕人，就是柯文哲獲取政治聲量的手段」，林延鳳指出，柯文哲昨天不止與網紅「館長」同台，還說有「五月天的Keyboard手」，結果被「正牌」五月天伴奏「小周老師」打臉是「造謠說謊」，事後還被爆料是「離開五月天團隊多年的和音老師」；也有人說，蔡依林目前正在開巡迴演唱會，哪來的「舞群」為柯文哲「伴舞」？

對此，林延鳳批評，這是繼柯文哲罵音樂人黃韻玲是「太監」後，再一次為了政治利益，傷害音樂人，欺騙年輕人的惡行惡狀。

此外，林延鳳也揭露幫柯文哲「圓夢」的「尼奧創意行銷」公司背景。她指出，這間公司的老闆戴利玲女士，曾是台灣知名電視人，後來長期赴中國發展，穿梭兩岸，同時間，更與柯文哲競選總幹事、台北市前副市長黃珊珊過從甚密，堪稱閨蜜「珊姐妹」，早於2018年便製作黃姍姍的競選影片，黃姍姍出任台北市副市長後，戴利玲也不吝在「好心肝特權疫苗」事件為黃挺身而出，還曾多次公開批評台灣政府防疫，政治面貌十分清晰。

林延鳳再提到，2022年7月，還沒辭職參選的黃珊珊，抓準北藝「只有劇場」不能出借給政治活動的漏洞，搶在北藝開幕前，選在北藝二樓的「青鳥書店」舉辦新書發表會，被批評「行政不中立」，那次活動就是尼奧公司所主辦。

林延鳳也指出，根據中國媒體〈中國網娛樂〉2021年報導，戴利玲曾任北京廣電總局講師，在中國發展多年，曾參與北京衛視「跨界歌王」、央視「經典詠流傳」等節目製播工作，還曾公開讚許中國「有了惠台措施的加持，台灣電影人有了更多大展身手『創作』的機會，兩岸合拍影視作品勢必會帶來更多看點。」

因此，林延鳳表示，柯文哲與民眾黨不僅該為亂蹭蔡依林、五月天道歉，更要講清楚，幫他或黃珊珊量身打造活動的「珊姐妹」戴利玲，穿梭兩岸，認同中國「惠台措施」加持，卻能幫「中華民國總統參選人」舉辦政治活動，甚至將經手售票平台的金流，請問這樣的分際適當嗎？這算是「純粹商業行為」嗎？

林延鳳也喊話，請柯文哲好好面對就此次演唱會，有關政治獻金問題的質疑，包含「有無防堵不法海外資金之機制？」、「會不會依法在三個月內完成政治獻金申報」，另外，為了防堵黃牛票，演唱會門票皆需實名購買，並沒有所謂「一萬元以下匿名捐款」的巧門，請柯陣營落實「公開透明」完整公布，讓大家檢視這些購買者是否有名有姓，還是境外勢力干預台灣選舉的潛伏者、冒名者，切勿再知法玩法，欺世盜名。

針對找來「五月天的Keyboard手」爭議，柯文哲競選辦公室澄清， 柯文哲受訪時提及並感謝的是此次特別指導歌唱技巧、合音及Keyboard伴奏的鄭知明老師，他曾為五月天、譚詠麟等歌手擔任伴奏與合音、寫歌等製作工作。

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關鍵字：

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