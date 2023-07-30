柯文哲稱「keyboard是五月天的」惹怒周恆毅　柯辦：是感謝鄭知明

▲民眾黨總統參選人柯文哲演唱會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲首場個人演唱會「KP SHOW」於29日落幕，柯文哲事後受訪時稱，「舞群是蔡依林的，Keyboard是五月天的」，使五月天keyboard周恆毅否認並要求更正。對此，柯文哲競選辦公室30日回應，柯文哲提及並感謝的是指導他歌唱技巧、合音及keyboard伴奏的鄭知明老師。

柯文哲29日結束演唱會後，由柯文哲競選辦公室提供一段會後心得影片，面對人生首場演唱會落幕，柯文哲當時表示，「我們要相信專業，因為你想想看，舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的。」至於主持人部分，柯文哲也向站在旁邊負責主持的民眾黨台北市議員陳宥丞開玩笑稱「還好」。

不過，柯文哲此番言論，使五月天長期配合的keyboard周恆毅於發文表示，「鄭重澄清，本人今日絕無參與民眾黨的演唱會，請問柯先生：你說五月天的keyboard來幫你彈，是哪一位？請勿消費五月天，請你更正說法，不要造謠說謊。」

針對周恆毅言論，柯文哲競選辦公室30日澄清，柯文哲受訪時提及並感謝的是此次特別指導柯歌唱技巧、合音及Keyboard伴奏的鄭知明老師，鄭知明曾為五月天、譚詠麟等歌手擔任伴奏與合音、寫歌等製作工作，柯文哲非常感謝鄭知明老師、藍波老師等演藝圈重量級人士願意給予凡人專業級指導、因材施教。

柯文哲競選辦公室提及，多位老師的指導，也讓柯文哲深入了解籌備一場演唱會細緻及艱難，期待藉由此次難得的經驗，能以更直觀、更貼近產業需求的角度，協助台灣影視音產業再創高峰。

而KPshow演唱會男主持人陳宥丞也說，鄭知明在這次柯文哲演唱會的幕後監製、和音、伴奏中是無所不在，也對柯文哲這次唱功有如神助、大大進步，「這些網友側翼帶風向，對於柯文哲和優秀音樂家來說不公平，也是想模糊焦點。」