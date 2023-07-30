　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

差46歲！網美高調認愛70歲富豪　「婚禮當天反悔」狠甩未婚夫

▲▼美國23歲網紅艾芮卡（Erica Moser）差點嫁給70歲百萬富翁瑞克（Rick Sykes）。（圖／翻攝Instagram、TikTok@erica35mm）

▲艾芮卡（Erica Moser）差點嫁給70歲富豪。（圖／翻攝Instagram@erica35mm）

記者吳美依／綜合報導

美國24歲網美艾芮卡（Erica Moser）與70歲富豪瑞克（Rick Sykes）高調交往，儘管兩人相差46歲，但感情甜蜜且經常公開放閃。不過，就在結婚典禮當天，女方卻突然悔婚、狠甩對方，「我清醒過來了，我們非常地不同」。

《太陽報》報導，艾芮卡透過Instagram認識未婚夫，兩人起初「互相關注一年左右，只是看看彼此的照片、點讚之類的，從未真正說話」，後來才在因緣際會下見面交往。

▲▼美國23歲網紅艾芮卡（Erica Moser）差點嫁給70歲百萬富翁瑞克（Rick Sykes）。（圖／翻攝Instagram、TikTok@erica35mm）

▲▼美國23歲網紅艾芮卡（Erica Moser）差點嫁給70歲百萬富翁瑞克（Rick Sykes）。（圖／翻攝Instagram、TikTok@erica35mm）

▲艾芮卡和瑞克經常高調放閃。（圖／翻攝TikTok@erica35mm）

艾芮卡坦言，當時暗自感覺進展太快，但她仍答應搬到邁阿密，在瑞克的遊艇上展開同居生活。他們相當高調，還參加2021年約會實境秀《貧富婚姻大作戰》 第二季（Marrying Millions S2），該劇講述貧富差距極大的伴侶故事。

艾芮卡透露，2人分手後不曾連絡，但並未提及自己突然決心分手的確切原因。她很感謝沒有嫁給瑞克，而且父親顯然不支持這段戀情，「寶貝女兒和一個比他更老的人約會，這肯定不是他的夢想」。

▲▼美國23歲網紅艾芮卡（Erica Moser）差點嫁給70歲百萬富翁瑞克（Rick Sykes）。（圖／翻攝Instagram、TikTok@erica35mm）

▲艾芮卡慶幸自己沒有嫁給瑞克。（圖／翻攝Instagram@erica35mm）

許多網友留言鼓勵，也很佩服她的決心，「我為他感到難過，他真的很在乎妳，但我明白的」、「我很高興妳這麼做了，了解自己的價值真的太棒了」。其中一人感嘆，「我覺得妳真的愛過他。我完全不認為妳是為了他的錢」。艾芮卡也回應，「我不是。我不明白這一點哈哈，如果我想要他的錢，我就會嫁給他了吧？」

@erica35mm some of my favorite photos #boyfriendcheck #agegap #erica35mm #OneLoveOneHeart #fypp #memories ♬ boyfriend check - tildsii
ET快訊
快訊／新店94歲阿公21樓墜落　當場臟器外露慘死
賓士撞小牛狂扯長髮妹　警方曝原因！
快訊／雨彈升級！「14縣市豪大雨特報」警戒區曝
男1習慣持續30年　檢查出大腸癌第三期
賓士逆撞藍寶堅尼！男衝副駕狂扯長髮妹
差46歲！網美認愛70歲富豪　婚禮當天反悔了
快訊／父子海灘戲水　43歲父溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全美熱爆「體感飆38°C」開設避暑中心　逾1.75億人收高溫警告

日本酷暑又傳「疑似中暑死亡案例」　當局發布警報

哥倫比亞總統兒子被逮捕　檢：涉洗錢與不法致富

差46歲！網美高調認愛70歲富豪　「婚禮當天反悔」狠甩未婚夫

新加坡10歲男童「22樓拋下貓咪致死」　全程被監視器拍下

25歲女學霸慘死！　拒絕表哥求婚遭「鐵棒爆頭」陳屍公園

收賄被抓！印度稅務員「1900元吃下肚」咀嚼鈔票誇張畫面曝光

印尼13歲少女疑「患怪病」　連5天腹痛狂吐！就醫才知懷孕

美澳部長聯合聲明　反對片面改變台海現狀

美6歲女童游泳遭「媽媽開的船」撞上　腿被螺旋槳截斷喪命

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

Ella見A-Lin笑「歌后回來幹嘛」XD　感動打卡整路應援...哽咽謝粉絲！

卡努將跨中颱挺進台灣北邊　引西南氣流、雨估連下4天

羅志祥攻蛋玖壹壹現身挺！　洋蔥秀「舞技」全場嗨

抓到了！2賊颱風天偷鹿賤賣　幼鹿1死1救回...買家也送辦

柯文哲披醫師袍登場KP SHOW　走音嗨唱《囚鳥》、《三天三夜》

全美熱爆「體感飆38°C」開設避暑中心　逾1.75億人收高溫警告

日本酷暑又傳「疑似中暑死亡案例」　當局發布警報

哥倫比亞總統兒子被逮捕　檢：涉洗錢與不法致富

差46歲！網美高調認愛70歲富豪　「婚禮當天反悔」狠甩未婚夫

新加坡10歲男童「22樓拋下貓咪致死」　全程被監視器拍下

25歲女學霸慘死！　拒絕表哥求婚遭「鐵棒爆頭」陳屍公園

收賄被抓！印度稅務員「1900元吃下肚」咀嚼鈔票誇張畫面曝光

印尼13歲少女疑「患怪病」　連5天腹痛狂吐！就醫才知懷孕

美澳部長聯合聲明　反對片面改變台海現狀

美6歲女童游泳遭「媽媽開的船」撞上　腿被螺旋槳截斷喪命

福原愛婚變元兇是他？　日男星崩潰認錯：我會去道歉

飯局妹價碼曝！鶯鶯燕燕轉私人會所極樂　酒店業面臨空前危機

卡努颱風逼近！星宇航空「7／31－8／2航班異動資訊」出爐

「終極一班」男星超狂近況曝光！　大陸巡迴開唱場場爆滿

快訊／新店翁自21F墜落！當場臟器外露慘死　警現場拉封鎖線

窮夫妻19萬賤賣2歲女兒抵房租！8歲長女慘遭房東性侵

卡努不侵台「也有颱風天的感覺」　周三起「雨下不停」到八月上旬

全美熱爆「體感飆38°C」開設避暑中心　逾1.75億人收高溫警告

帶爸全包式度假！大地酒店「吃飽睡滿」再送購物金　凱撒升等房型

強颱來襲善心不息　做工行善團接力為兩地弱勢修繕

國際熱門新聞

日氣象廳：卡努速度微放慢！8／2「從台上方」掃過

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

加密貨幣網紅被分屍！孩子打開「紅色行李箱」嚇傻

砸45萬變成牧羊犬 　男嗨交狗朋友

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

她中4千萬秒離婚25年尪　2年後悲慘下場曝

護士勸快去醫院　女孩2年查嘸病因

網美熱戀70歲富豪　婚禮當天反悔

美年度女師不只性侵1名未成年　遭爆誘侵第二人

印度男娶39妻！每晚「後宮翻牌」生下94子女

泰國邊境煙火倉庫大爆炸9死、115傷

25歲女學霸拒絕表哥求婚　遭打死陳屍公園

海牛兄弟「激烈頻繁性愛」　嘿咻肛裂喪命

被大一生查到醜聞　史丹佛校長請辭

更多熱門

相關新聞

美澳部長聯合聲明　反對片面改變台海現狀

美澳部長聯合聲明　反對片面改變台海現狀

美澳外長、防長發表聯合聲明，重申台海和平穩定重要性，反對片面改變現狀，呼籲和平解決兩岸議題，反對威脅、使用武力或脅迫。聲明也強調台灣作為印太經濟體與民主政體的重要角色，重申支持台灣有意義參與國際組織。

2美國公民在海地遭綁架

2美國公民在海地遭綁架

美威州航展2架飛機相撞　至少2死2傷

美威州航展2架飛機相撞　至少2死2傷

加拿大「小飛機墜毀山區」6死

加拿大「小飛機墜毀山區」6死

台美避免雙重課稅法案　美參議員列9月開議優先

台美避免雙重課稅法案　美參議員列9月開議優先

關鍵字：

北美要聞爺孫戀

讀者迴響

熱門新聞

大胃王正妹女星驚爆30歲猝逝！「生前曾罹厭食症」

賣李坤城74坪房「林靖恩26歲秒變千萬富婆」！

色伯載少女到警局…拐工寮性侵！完事給500

老闆最愛4星座！　超級旺公司

辣網紅兔美染毒「3個月內買毒11次」！衣櫃藏3毒品

台中金錢豹「天上人間」開業27年　吹熄燈號

闆娘訂4萬6桌椅！到貨竟反悔：5千收

碩士DJ蹲下拿書！粉絲狂放大看書名

諧星逆風批江宏傑：沒必要開記者會

卡努「旋起來了」　明增強轉中颱

台下觀眾狂喊「空Ｘ」　羅志祥：出去啦

即／北市1男聚餐突墜樓！朋友嚇到腿軟痛哭

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

有仇必報的星座Top 3！冠軍小事也記超清楚

2024總統大選絕不投票給誰？　最新民調第一名曝光

更多

最夯影音

更多
警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！
沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

沙漠中裝了1萬2000面反光鏡！ 敦煌建巨大塔柱「集熱發電」

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

施柏宇突襲親張藝凡被炎上　粉絲氣炸...節目緊急發聲

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

獨家／柯瑞「明年更強大回歸」力拼總冠軍　「最爛比賽」畫面公開：像不會打籃球！

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

驚悚畫面曝光！疑躲警追緝衝出交流道撞車　駕駛宣告不治

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面