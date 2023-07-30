差46歲！網美高調認愛70歲富豪　「婚禮當天反悔」狠甩未婚夫

▲艾芮卡（Erica Moser）差點嫁給70歲富豪。（圖／翻攝Instagram@erica35mm）

記者吳美依／綜合報導

美國24歲網美艾芮卡（Erica Moser）與70歲富豪瑞克（Rick Sykes）高調交往，儘管兩人相差46歲，但感情甜蜜且經常公開放閃。不過，就在結婚典禮當天，女方卻突然悔婚、狠甩對方，「我清醒過來了，我們非常地不同」。

《太陽報》報導，艾芮卡透過Instagram認識未婚夫，兩人起初「互相關注一年左右，只是看看彼此的照片、點讚之類的，從未真正說話」，後來才在因緣際會下見面交往。

▲艾芮卡和瑞克經常高調放閃。（圖／翻攝TikTok@erica35mm）

艾芮卡坦言，當時暗自感覺進展太快，但她仍答應搬到邁阿密，在瑞克的遊艇上展開同居生活。他們相當高調，還參加2021年約會實境秀《貧富婚姻大作戰》 第二季（Marrying Millions S2），該劇講述貧富差距極大的伴侶故事。

艾芮卡透露，2人分手後不曾連絡，但並未提及自己突然決心分手的確切原因。她很感謝沒有嫁給瑞克，而且父親顯然不支持這段戀情，「寶貝女兒和一個比他更老的人約會，這肯定不是他的夢想」。

▲艾芮卡慶幸自己沒有嫁給瑞克。（圖／翻攝Instagram@erica35mm）



許多網友留言鼓勵，也很佩服她的決心，「我為他感到難過，他真的很在乎妳，但我明白的」、「我很高興妳這麼做了，了解自己的價值真的太棒了」。其中一人感嘆，「我覺得妳真的愛過他。我完全不認為妳是為了他的錢」。艾芮卡也回應，「我不是。我不明白這一點哈哈，如果我想要他的錢，我就會嫁給他了吧？」