台美避免雙重課稅法案　美參議員列9月開議優先

▲台美避免雙重課稅法案的推動，有助兩國經貿交流。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

美國聯邦參議院財政委員會議員說，在國會9月重新開議後，將召開會議討論強化美台經濟夥伴關係的相關立法，讓美台勞工與企業得以避免雙重課稅，以大幅降低跨境投資負擔。

美國國會將在8月休會一個月，將在9月初重新集會。

參議院財政委員會（Senate Finance Committee）主席魏登（Ron Wyden）與共和黨籍首席議員克雷波（Mike Crapo）在休會前發新聞稿指出，將在國會開議後召開會議，討論加強美台經濟夥伴關係的跨黨派稅收立法。

新聞稿指出，參議院日前一致同意通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act），展現對台灣的堅定支持。

魏登與克雷波表示，由於台灣的特殊地位，財政委員會與眾議院歲計委員會（Ways and Means Committee）議員合作，尋找創造性方法，為跨境經營的美台勞工和企業提供類似稅收協定，並解決雙重課稅問題，鼓勵更多跨境投資，得以協助勞工與企業在美國與台灣取得成功機會。他們期待以跨黨派合作方式推動這項立法。

魏登和克雷波連同眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）、民主黨籍首席議員尼爾（Richard E. Neal）於12日共同發起一項立法討論草案，討論避免美台雙重課稅議題。

這項法案將為台灣民眾提供包括減少預扣稅、常設機構規範、就業收入處理及包括雙重國籍的台灣民眾認定4大類別，提供實質性福利。但先決條件是台灣必須同樣提供在台納稅美國民眾同樣福利，法案才會生效，這項法案草案在24日完成公眾意見徵集。

美台避免雙重課稅議題備受美國國會關注，除了財委會與歲計委員會議員預計提案外，參院外交委員會率先在13日以口頭表決方式通過「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），授權美台洽簽租稅協定，以處理雙重課稅問題，促進貿易投資。