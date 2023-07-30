酷暑！北市翁外出身體不適蹲坐路邊　警載他到診所

記者張君豪／台北報導

全台酷暑高溫，台北市氣溫也居高不下。日前文山區一名75歲的洪姓老翁獨自外出，因遭到烈日曝曬引發身體不適蹲坐在路旁。轄區警巡邏時警員眼尖發現，立刻上前關懷，並利用巡邏車載送老翁前往目的地。

▲景美所副所長劉明旺熱心協助洪姓老翁就醫。（圖／記者張君豪翻攝）

北市文山二分局景美派出所副所長劉明旺、警員陳立妍巡邏行經景美街時，眼尖發現洪姓老翁，因天氣炎熱身體不適在路旁休息，警員直覺該男子需協助，便將巡邏車停在路旁上前關心。

原來洪姓老翁稱原本要到羅斯福路6段的景安診所拿藥，但經豔陽曝曬，不敵高溫導致身體不適，只好蹲坐路口休息。員警見老翁行動略顯不便無力再行走，也擔心他可能發生意外，便請老翁坐上巡邏車載送到診所門口。

老翁原先不想麻煩警察，起初不願上車，但身體實在暈昡無力，在警方堅持下老翁這才坐上巡邏車。警員開車將老翁送達診所後，並一路攙扶著老翁走到2樓診所門口，對於警方主動協助，老翁表示非常感謝。

文山二警方呼籲，家中如有年邁成員，若暑期高溫外出，務必由家人或其他親屬陪同外出，或利用晨昏氣溫較低時從事外出活動，以免發生危險。

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