柯文哲喊「演場會找五月天keyboard」被打臉　競辦回應了

▲柯文哲KP Show彩排。（圖／民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

針對自己舉辦首場個人演唱會「KP SHOW」，民眾黨總統參選人柯文哲曾表示，「舞群是蔡依林的，keyboard是五月天的」，但做為五月天長期合作的keyboard手周恆毅卻表示，自己並無參與柯文哲活動，「請勿消費五月天，請你更正說法」，引來各界關注。對此， 柯文哲競選辦公室澄清， 柯文哲受訪時提及並感謝的是此次特別指導歌唱技巧、合音及Keyboard伴奏的鄭知明老師。

▲網友截圖周恆毅發文，周恆毅本人臉書目前搜尋不到。（圖／翻攝PTT）

柯文哲競選辦公室指出，鄭知明老師曾為五月天、譚詠麟等歌手擔任伴奏與合音、寫歌等製作工作，柯文哲非常感謝知明老師、藍波老師等演藝圈重量級人士願意給予凡人如此專業級指導、因材施教。

柯文哲競選辦公室說，多位老師的指導也讓柯文哲深入了解籌備一場演唱會之細緻及艱難，他期待藉由此次難得的經驗，能以更直觀、更貼近產業需求的角度，協助台灣影視音產業再創高峰。

KP SHOW主持人、民眾黨台北市議員陳宥丞則表示，鄭知明老師從這次柯文哲演唱會幕後、監製、合音、伴奏，他無所不在，對柯文哲的唱功也有幫助，至於部分網友刻意帶風向，對柯文哲還有音樂人來說並不公平，也其實是想要模糊焦點。