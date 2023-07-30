KP SHOW落幕　柯文哲：聽完兩個小時的大家辛苦了

▲柯文哲KP show。（圖／民眾黨提供）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲首場個人演唱會「KP SHOW」，票價8800元引來各界關注，如今正式落幕，柯文哲表示，人生有很多意外、很多驚喜、很多驚嚇，就像你永遠不會知道，為什麼有人要選總統，居然還要開演唱會，「謝謝線上、線下聽完兩個小時的大家，你們都辛苦了！」

柯文哲演唱會29日登場，民眾黨指出，本次演唱會的歌單依照順序分別為，1、開場組曲，囚鳥+快歌組曲（來個蹦蹦、王妃、三天三夜、青蘋果樂園）；2、一顆流星；3、用心良苦；4、我只在乎你；5、一支小雨傘；6、挪威的森林；7、憨人；8、愛拼才會贏；9、朋友（與粉絲大合唱）；10、安可曲1：堅持；、11、安可曲2：世界第一等。

柯文哲說，這場演唱會有人笑他當搞笑藝人，有人說他自我感覺良好，事實是創新是弱勢者的義務 ，在資源如此不對等的狀態下，必須用創意突圍。更何況政治要落實在人民生活的每一天 ，他從來不知道演唱會，甚至娛樂產業的運作情形，經過這一次，他會更了解。

柯文哲表示，他也認為，政治不要悲情、對立、相互攻擊；他更反對仇恨動員；也不喜歡大撒幣政策，其實根本是債留子孫。選舉，可以很歡樂，很溫馨、更要 給人民希望。

柯文哲說，今天的舞台，是所有熱情的支持者和專業的工作夥伴合力搭起來的，他只是其中的一個演唱者。今天他們合唱的每一首歌曲，是他們共同的記憶，也拉近了台上台下、所有人民的距離。這樣的互動和共鳴，就是改變台灣政治文化的起點。