紐時：美關鍵基礎設施遭植入惡意軟體　以利中國侵台

▲美國關鍵基礎設施遭植入惡意軟體，直指下手的是中國。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

紐約時報今天報導，美國拜登政府相信中國已在美國主要電力和通訊網絡植入堪比「定時炸彈」的惡意軟體，一旦美中因台灣問題爆發衝突，北京很可能藉此擾亂美軍干預行動。

紐約時報（The New York Times）援引美國軍方、情報和安全官員說法報導，一旦美中爆發衝突，包括北京在某個時間點動用武力入侵台灣，該惡意軟體可能讓中國人民解放軍有能力擾亂美國軍隊的部署或補給行動。

報導指，這個軟體可讓中方切斷美國軍事基地以及各地家庭和企業的水電供應和對外通訊。

事實上，早在今年5月底，微軟（Microsoft）就曾警告，國家支持的中國駭客已滲透美國關鍵基礎設施網絡。

微軟將美國太平洋領土、重要軍事前哨站關島列為中國攻擊目標之一，但該公司在美國其他地方亦已發現惡意活動。

據報導，本次所發現、自2021年中開始進行至今的秘密攻擊很可能是為了在發生區域衝突時阻礙美國做出即時反應。

澳洲、加拿大、紐西蘭和英國當局也同時警告，稱中國駭客行動可能遍布全球，並可能影響廣泛的基礎設施。

美國當局發現這款惡意軟體後，白宮戰情室召開了一系列會議，與會者包括高階軍事、情報和國家安全官員，以努力追查並根除該軟體。

一名國會議員形容，這款惡意軟體本質上就相當於一顆「定時炸彈」。

白宮國家安全會議（NSC）發言人霍奇（Adam Hodge）28日發布聲明稱，「拜登政府正努力不懈，保護美國關鍵基礎設施免受任何干擾，這也包括跨部門協調工作，旨在保護供水系統、管線、鐵路和航空系統等。」惟聲明並未提到中國或美軍基地。

他還說，拜登總統也透過一系列行政命令，「首度強制要求採取嚴格的網路安全措施」。

發現惡意軟體的消息獲公開披露之際，適逢美中關係緊張時刻，中國聲稱台灣是其領土，美國則設法禁止向北京出售先進半導體。

拜登的一名資深幕僚表示，惡意軟體的發現「引發一個問題：他們（中國）到底在為什麼事情預作準備？或這是否是在發出信號？」

報導指出，如果中方的主要意圖是在台海衝突中取得優勢，那麼針對美國的軍事部署行動拖延數天或數週，有助提供中國一個更容易運用武力控制台灣的窗口。

另一派理論則認為，惡意軟體旨在分散注意力。美國情報機構評估，中國官員可能認為，在攻擊台灣或其他行動期間，美國基礎設施的任何中斷都會吸引美國公民的注意力，讓他們無暇顧及海外衝突。