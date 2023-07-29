替國爭光！警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了

▲「台灣先鋒者」成員參加世界警消運動會，是自費自假參與。（圖／翻攝自Facebook／台灣先鋒者）



網搜小組／劉維榛報導

臉書粉專《NPA署長室》昨（28）日才PO出「2023世界警消運動會，台灣出征加拿大」，要替台灣代表團打氣，不料參加開幕式時，卻爆出警政署高層要選手「收起台灣國旗」，更放話威脅「這件事不能傳回國內！」如今粉專被出征嗆聲，「為什麼要自降國格？」

查看《NPA署長室》貼文，指出今年的世界警察消防運動會即將於7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯市熱鬧展開，這譽為警消人員的「奧林匹克運動會」，而台灣派出34名超強警察和消防人員，參賽項目有射擊、柔道、田徑、健力、羽球、游泳等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小編也提到，台灣代表團已是第13次參加，每次都有優異成績，去（2022）年更是奪得44面金牌、28面銀牌、24面銅牌。

怎料在運動會開幕式上，卻爆出警政署高層要選手收起台灣國旗，還放話「這件事不能傳回國內！」消息曝光後，網友氣得在貼文底下開噴，「什麼奧會模式...哪個官員帶頭自我矮化」、「為什麼要自降國格？」「笑死了，打自己人第一名，你們已經贏嘍」、「警政署官員好大的官威，還不准世界警消運動會參賽選手展示國旗，這是哪招」、「丟臉死了」、「署長躲起來了嗎」、「署長出來面對！這面國旗讓你丟臉了嗎」。

據《三立新聞網》報導，警政署稍早也發出4點聲明，如下：

一、桃園市消防局6名請假自費人員，非由消防署遴派之自費選手，非屬本次代表團成員（警政署24人、消防署12人）。

二、世警消運動會係依奧會模式辦理，我國代表團事前向主辦單位說明，代表團名稱為Chinese Taipei，開幕進場順序以T開頭，加拿大主辦單位承諾依奧會模式辦理，同時要求我國代表團也要遵照奧會模式相關規定。

三、加拿大主辦單位於開幕現場，我國代表團隊名及進場順序，均依奧會模式辦理，並無被矮化情形。

四、代表團抵達開幕進場集合地點（Chinese Taipei銜牌後方），遇見桃園市消防局成員穿著繡有國旗之上衣，即善意提醒恪遵奧會模式辦理。隨後於遊行出發，看見拿出國旗，隨即再次提醒要遵照奧會模式辦理，惟桃園市消防局成員不予理會，仍持國旗參加遊行進場。

五、本案善意提醒，係為避免違反規定，遭取消比賽資格，影響運動員權益。唯消防員仍執意持國旗經告知，致不滿po社群媒體，請代表團妥為處理以免發生負面。