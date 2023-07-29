　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

替國爭光！警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了

▲▼2023世界警消運動會（圖／翻攝自Facebook／台灣先鋒者）

▲「台灣先鋒者」成員參加世界警消運動會，是自費自假參與。（圖／翻攝自Facebook／台灣先鋒者）

網搜小組／劉維榛報導

臉書粉專《NPA署長室》昨（28）日才PO出「2023世界警消運動會，台灣出征加拿大」，要替台灣代表團打氣，不料參加開幕式時，卻爆出警政署高層要選手「收起台灣國旗」，更放話威脅「這件事不能傳回國內！」如今粉專被出征嗆聲，「為什麼要自降國格？」

查看《NPA署長室》貼文，指出今年的世界警察消防運動會即將於7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯市熱鬧展開，這譽為警消人員的「奧林匹克運動會」，而台灣派出34名超強警察和消防人員，參賽項目有射擊、柔道、田徑、健力、羽球、游泳等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小編也提到，台灣代表團已是第13次參加，每次都有優異成績，去（2022）年更是奪得44面金牌、28面銀牌、24面銅牌。

怎料在運動會開幕式上，卻爆出警政署高層要選手收起台灣國旗，還放話「這件事不能傳回國內！」消息曝光後，網友氣得在貼文底下開噴，「什麼奧會模式...哪個官員帶頭自我矮化」、「為什麼要自降國格？」「笑死了，打自己人第一名，你們已經贏嘍」、「警政署官員好大的官威，還不准世界警消運動會參賽選手展示國旗，這是哪招」、「丟臉死了」、「署長躲起來了嗎」、「署長出來面對！這面國旗讓你丟臉了嗎」。

據《三立新聞網》報導，警政署稍早也發出4點聲明，如下：

一、桃園市消防局6名請假自費人員，非由消防署遴派之自費選手，非屬本次代表團成員（警政署24人、消防署12人）。

二、世警消運動會係依奧會模式辦理，我國代表團事前向主辦單位說明，代表團名稱為Chinese Taipei，開幕進場順序以T開頭，加拿大主辦單位承諾依奧會模式辦理，同時要求我國代表團也要遵照奧會模式相關規定。

三、加拿大主辦單位於開幕現場，我國代表團隊名及進場順序，均依奧會模式辦理，並無被矮化情形。

四、代表團抵達開幕進場集合地點（Chinese Taipei銜牌後方），遇見桃園市消防局成員穿著繡有國旗之上衣，即善意提醒恪遵奧會模式辦理。隨後於遊行出發，看見拿出國旗，隨即再次提醒要遵照奧會模式辦理，惟桃園市消防局成員不予理會，仍持國旗參加遊行進場。

五、本案善意提醒，係為避免違反規定，遭取消比賽資格，影響運動員權益。唯消防員仍執意持國旗經告知，致不滿po社群媒體，請代表團妥為處理以免發生負面。

ET快訊
快訊／世大運跆拳品勢傳出好成績　文化胡子萱奪銀！
小優被前男友「半軟禁」4個月！　回家直接關鐵門
警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了
卡努連一周甩雨　氣象局曝最新預測路徑
狠女持傘「暴打黑狗」　牠被捅到淒厲慘叫
楊勇緯奪本季首面獎牌卻留遺憾　賽後一度哽咽
《想見你》男星突襲吻女歌手　節目急發聲
快訊／雨彈升級！　3縣市豪雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

替國爭光！警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

嘉義縣籲民眾防範登革熱　落實「巡倒清刷」四大步驟

台大拼世界排名前50　校長：發展國際頂尖特色研究中心

快訊／雨彈升級！中部3地轟豪雨　11縣市豪大雨特報　

吳淡如自揭「理財黑暗期」　會賺不會理最易被借錢⋯100％有去無回

快訊／國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

快訊／大雷雨開轟台中市！警戒1.5小時　防劇烈降雨

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

郭書瑤愛單身「姐妹萬能要男友幹嘛」　親弟缺錢捲共諜案？..求饒：我心好累！

夫妻奮力把床墊「塞進洗衣機」　試4次終成功...網：洗得乾淨？

男自製「摩艾大麻巧克力」　為七夕客製化？1顆5千

大谷翔平成史上第一人！　大聯盟首場完封勝+單場雙響砲

聽到要散步懶惰汪秒趴地裝睡！狗姐姐等到氣炸幫爸「合力拖走」

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

替國爭光！警政署高層嗆選手「收起台灣國旗」　網洗版：丟臉死了

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

嘉義縣籲民眾防範登革熱　落實「巡倒清刷」四大步驟

台大拼世界排名前50　校長：發展國際頂尖特色研究中心

快訊／雨彈升級！中部3地轟豪雨　11縣市豪大雨特報　

吳淡如自揭「理財黑暗期」　會賺不會理最易被借錢⋯100％有去無回

快訊／國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

快訊／大雷雨開轟台中市！警戒1.5小時　防劇烈降雨

快訊／世大運跆拳品勢傳出好成績　文化胡子萱奪銀！

王功水門無法排水...現場驚見「大群發臭死魚」　真相曝光

李多慧興奮中職明星賽初體驗　粉絲買蛋糕提前慶生

營養師公布「14種隱藏高鈉食物」！吃起來不鹹　玉米濃湯也中

大雷雨狂轟台中！路樹壓毀休旅車...無人受傷　太原路一度封閉

陸大咖主持人被控性侵！女子實名拍影片爆料　警調查：精神分裂症

宜蘭上半年新開飯店懶人包！房內享海景第一排　露天風呂看山林

成大開發可精準遠距治療系統　獲旺宏金矽獎最大獎

小優曝被前男友「半軟禁」4個月！　上下班定點接送...回家直接關鐵門

「台江阿嬤」挺過風雨　文化局全力搶修九成館舍恢復營運

生活熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

鳳梨床伴喊告　馮語婷再放話「公開身分」

92億股息入帳！郭台銘親曝要怎麼花

卡努將跨中颱！　最新路徑曝光「觸及台灣北部海面」

午後對流雨開轟！9縣市大雨特報　雨下到入夜

「3碗白飯+炒羊肉」吃完免費！他喊下次不敢了

「卡努」下周升級中颱挺進台灣北邊　雨連下4天！全台中獎

基隆女買內衣1380元→190萬！店員開錯發票慘了

哪一道熱炒料理最代表台灣？網：它秒消失

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

國家警報響了！雷雨彈轟2縣市　防雷擊、淹水

雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒區出爐

空姐給滾燙熱水「害女友受傷」　他控不負責

更多熱門

相關新聞

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

卡努颱風下周一(31日)將轉中颱，續朝台灣北邊海面前近，下周一北轉角度是靠台灣遠近關鍵，影響西半部降雨強度，後續西南風接力，預估未來一周都將有降雨，下周二、三(8月1日~2日)西部有明顯降雨，東部防午後雷雨。氣象局表示，卡努預測路徑不會登陸台灣，且海警機率低，現在討論颱風假還太早。

高壓牽動「卡努」2個走法！專家曝2地靠颱風核心「相當有感」

高壓牽動「卡努」2個走法！專家曝2地靠颱風核心「相當有感」

「卡努」下周升級中颱挺進台灣北邊　雨連下4天！全台中獎

「卡努」下周升級中颱挺進台灣北邊　雨連下4天！全台中獎

拜登首用「總統撥款權」援台108億軍備　外交部感謝

拜登首用「總統撥款權」援台108億軍備　外交部感謝

卡努颱風接力！下周一轉彎角度成「靠台」關鍵　氣象局曝海警機率

卡努颱風接力！下周一轉彎角度成「靠台」關鍵　氣象局曝海警機率

關鍵字：

警政署高層2023世界警消運動會開幕式台灣國旗

讀者迴響

熱門新聞

萬安演習正妹跑進超商！日媒重播率最高畫片曝光

36歲爸帶女兒出嫁！網傻：比新郎還帥

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

鳳梨控她「分手後還要錢」　罔腰怒曬截圖證據反擊

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

即／躲警追緝衝出交流道　駕駛不治

女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

林志玲最新貼文「突PO凸肚照」

不滿大谷挨轟　藍鳥球星：他X的

1度電5.5元！租屋妹「冷氣只吹29度」　房東傻眼了

日男星「節目嗆爆福原愛」！權威律師警告了

瑤瑤分手8個月後「胸前全透膚」前男友反應曝

罔腰對話鳳梨私訊「錄影全上傳」！

自豪公務員領50K！他去完女友家：有夠丟臉

身分證中2碼　火鍋升級藍鑽蝦吃到飽　

更多

最夯影音

更多
ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金

ㄚ頭掰了吳宗憲！結束9年合約　自立門戶：我們有的是資金
颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

颱風天黑狗「隔空叫早餐」　坐2樓屋簷...網：怎上去的

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

素人弟唱《別找我麻煩》 大方秀高亢嗓音超沉醉

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面