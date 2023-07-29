高壓牽動「卡努」2個走法！專家曝2地靠颱風核心「相當有感」

▲卡努靠台灣遠近，下周一受高壓強弱影響將是關鍵。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風下周靠近台灣，氣象粉專表示，卡努路徑受高壓2情境牽動有不同走法，下周一(31日)高壓強弱是關鍵，若高壓強，將通過台灣北部海面或東海。另颱風範圍廣大，就算暴風圈沒碰到陸地，北部、中部會相當有感，其中下周三全台易有雨，西部有持續大雨，北部沿海和馬祖離颱風核心近，很有颱風天感覺。

卡努颱風持續朝琉球群島一帶前近，下周將靠近台灣北部海面，其中卡努路徑在2大情境下將出現不同走法，「氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高壓勢力偏北、呈現東西向延伸到中國華東沿海，高壓主中心位日本東南方，下周一(31日)來到高壓邊緣後開始轉西進行，此時高壓勢力強弱將是關鍵。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，情境一若高壓強，卡努颱風大角度轉西，通過日本那霸到宮古島之間的海域，下周三(8月2日)通過台灣北部海面或東海；情境二若高壓弱，卡努颱風偏西分量較少，轉向西北，通過日本那霸附近，朝中國浙江到上海間前進，高壓越弱離台灣越遠。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，整體來說，颱風路徑仍有變數，也要考量颱風整合過程中心的調整，都會間接影響後續路徑，目前暫無法完全排除更靠近台灣的機率，下周一(31日)轉向時間點是第一道關鍵。

不過卡努未來成為強颱機率低，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，受惠西南季風及跨赤道水氣支援，颱風環流相當廣泛，也因此整合速度較慢。由於卡努颱風前方垂直風切稍強、有點乾空氣干擾，整體發展環境普通，颱風整合完成後才會逐漸增強，預估可達中度颱風中段班規模。考量移動速度快，整合耗時、增強有限，成強颱機率低。不過可確定的是，卡努颱風會是一個體型偏大的颱風。

▲卡努颱風下周靠近台灣北部海域。（圖／翻攝NCDR）

至於卡努對台灣天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，下周二(8月1日)外圍環流陸續報到，北部、宜蘭容易下雨，其餘地區維持多雲到晴、午後雷陣雨。下周三(2日)颱風位於東海或北部海面，全台灣容易下雨，尤其西部地區有持續性大雨、伴隨強陣風，北部沿海及馬祖距離颱風核心近，會很有颱風天的感覺。

下周四(3日)到下周日(6日)颱風登陸中國帶動西南風增強，中、南部地區容易下雨，有持續性大雨的機會，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，是否達到西南氣流，還需要再觀察，提醒先做好防災準備。北部、東部則以多雲午後雷陣雨為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，由於颱風範圍廣大，就算暴風圈沒有碰到陸地，北部、中部還是會相當有感，尤其沿海地區、馬祖要特別做好防範。下周三起西南風逐漸增強，中、南部地區會有連續數日的雨勢，至於降雨規模及大小，仍須視颱風行徑方向、後續大氣環境配置而定。