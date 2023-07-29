卡努「從頭頂過」連一周甩雨　有颱風假？氣象局：連海警機率都低

▲卡努颱風下周外圍環流將影響台灣降雨，後續西南風接力帶來水氣。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

卡努颱風下周一(31日)將轉中颱，續朝台灣北邊海面前近，下周一北轉角度是靠台灣遠近關鍵，影響西半部降雨強度，後續西南風接力，預估未來一周都將有降雨，下周二、三(8月1日~2日)西部有明顯降雨，東部防午後雷雨。氣象局表示，卡努預測路徑不會登陸台灣，且海警機率低，現在討論颱風假還太早。

氣象局預報員曾昭誠表示，明天(30日)天氣跟今天類似，今天入夜到明天清晨偏南到東南風，恆春半島、東部有降雨，西部沿海也有零星降雨，白天各地有午後陣雨，明天各山區或中南部平地下午有午後雷陣雨發展；溫度部分，西部33到34度，東部31到32度。

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針對卡努颱風未來路徑，曾昭誠指出，目前卡努位恆春東南方約1600公里海面，先往北北西前進，到琉球群島附近、日本南方海域，會開始受太平洋高壓伸展影響轉向西北，往台灣北方海面行進，估計下周一(31日)增強中度颱風，過琉球群島後進到東海，海溫和風切條件不利發展，卡努強度和暴風半徑都會受影響，不會到強颱，強度可能持平或減弱。

▲▼卡努下周靠近台灣北部海域。（圖／氣象局、翻攝NCDR）

卡努颱風模擬路徑到台灣北方海面距離台灣遠或近，下周一、下周二(30日~8月1日)北轉角度位置將是關鍵。曾昭誠說，若太平洋高壓伸展速度比較快，路徑會更偏西北西，若高壓伸展不明顯，路徑偏西北到北北西，因此轉向位置很關鍵，若路徑沒那麼北邊，轉向可能靠台灣一點，若移動到比較北邊才開始轉向，會離台灣較遠一點，而北轉角度靠台灣越近，對西半部迎風面降雨影響越大，越遠影響越小。

曾昭誠表示，依目前模擬路徑來看，卡努不會登陸台灣，海警機率低，目前討論颱風假都還太早，但是否會發布海警，仍要看卡努後續發展。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周降雨，曾昭誠指出，今明兩天以午後雷陣雨為主，下周一將是未來一周天氣較好一天，清晨西半部偶有降雨，山區和東部、南部有午後雷陣雨發生；下周二、下周三(8月1日~2日)開始受卡努颱風外圍環流影響，西部有明顯降雨，東部為午後陣雨。

曾昭誠指出，下周二、三降雨時程受卡努靠近過程影響，北部、基隆北海岸率先有迎風降雨，若卡努到台灣北邊，西半部會有明顯降雨，卡努登陸中國後，中南部轉受西南風影響，將降下持續雨量。

曾昭誠說明，下周四到下周六(3日~6日)迎風面中南部降雨時間和範圍較廣，北部、東半部有午後陣雨，後期預報可能仍受西南風影響，8月8日前中南部都有降雨趨勢。

▼今晚到明天天氣。（圖／氣象局）