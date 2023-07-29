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美國狠母被圍捕！掐頸挾14歲女兒當「人肉盾牌」　嗆警：開槍啊

▲▼特內斯查與警方對峙時，竟將14歲的女兒擋在胸前當人肉盾牌。（圖／翻攝自推特）

▲特內斯查與警方對峙時，竟將14歲的女兒擋在胸前當人肉盾牌。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國因危險駕駛遭警察追捕的35歲女子，20日在與警方對峙的過程中，竟突然掐住14歲女兒的頸部，不顧女兒大聲哭泣，徑直將女兒當成「人肉盾牌」擋在自己身前，甚至還對警員大喊「開槍啊」，令聞者痛心。

據《紐約郵報》報導，德州休斯頓地區警方指出，當地7月20日，35歲的特內斯查（Tenescha Selena Henry）因多次犯下隨意變換車道、逆向行駛等違規行為，而被警方要求停車調查。豈料，這名女子拒絕合作，竟以時速160公里的速度，與警方展開了長達40公里的追逐。

特內斯查在行經庫倫大道（Cullen Boulevard）一座停車場時，因汽油耗盡而被迫停下。她一下車，就迅速將未成年的14歲女兒拉下車，接著掐住女兒頸部，把她拖到身前當「人肉盾牌」，還對著警方嗆聲，要警方「開槍射我啊」，嚇得女兒當場大哭，並多次對著母親大喊「停下」。

在雙方對峙期間，一名警員趁特內斯查不注意時，繞到她身後用電擊槍將她制服，這才讓警方成功將其逮捕。警方事後在特內斯查的汽車後座，發現一名據信是她前任或現任伴侶的第三名乘客，還查獲20多張身份證、信用卡和健保卡。

調查顯示，這些卡片都是在未經同意情況下被盜取的，而特內斯查還嘗試使用這些卡片進行非法活動。報導稱，目前特內斯查已被關押候審，而她可憐的女兒則暫時交由祖父母照顧。

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