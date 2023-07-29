死前狂嘿咻！　海牛兄弟「激烈頻繁性愛」肛裂喪命

▲美國佛羅里達州海牛。（示意圖，非當事海牛／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

人類在歷史上受到宗教和社會制度等影響，最終繁衍出一夫一妻制，強調男女結合為伴侶，甚至一度將「同性戀」視為禁忌，然而大自然其他物種卻百無禁忌。不過美國佛州一座海生館卻驚傳悲劇，兩隻海牛兄弟相戀2個月，豈料卻因頻繁且激烈的性愛，導致海牛弟弟傷重不治，結腸出現14.5公分的撕裂傷。

專家表示，考量到海牛的社交行為模式，海牛對於性伴侶在外貌、甚至性別的擇偶條件上其實不太挑剔。

根據美媒《紐約郵報》、《NBC News》，位於美國佛羅里達州薩拉索塔（Sarasota）的莫特海洋實驗室水族館今年4月29日傳出令人甚感哀慟的悲劇，38歲的雄性海牛修（Hugh）死於館方監督的實驗，館方本周推測公牛修的死因，認為修很有可能是因為和體型較大的雄性海牛巴菲特（Buffett）發生性關係後，才會導致受傷死亡。

▲修和巴菲特在同間水族館生活了27年。（圖／莫特海洋實驗室水族館）

佛州魚類野生動物保護委員會海洋哺乳動物病理生物學實驗室，事後為修的遺體進行解剖實驗，發現修的結腸腹壁上有著14.5公分的撕裂傷，推測很有可能是修的致命傷。

其實在修意外死亡的當天下午，遊客們發現巴菲特再度與海牛弟弟修發生交配行為，體型較大隻的巴菲特用生殖器進入修的身體。第一次交配後，館方研究人員在修的結腸中發現了血液，顯然兩隻海牛兄弟一整天都在連結，只是偶爾歇息一下。

巴菲特在完成最後一次連結後，才終於游走，然而修卻在池底失去反應，一命嗚呼。據悉，修和巴菲特兩隻海牛一共在該座水族館生活了27年，是該座水族館裡唯二的海牛。

實驗室水族館在聲明中解釋，儘管巴菲特和修是同性兄弟，但雙方的性行為在動物界中是很自然的現象，直到修死亡當天，兄弟倆仍在相互積極尋求互動，且修並沒有表現出明顯感到不適或痛苦的跡象，例如趴著、嘎吱作響或是主動迴避，這些跡象會干擾雙方交配的過程。

▲修和巴菲特進行交配，就連工作人員和遊客也看到巴菲特騎在修的身上。（圖／莫特海洋實驗室水族館）

館方強調，他們在海牛兄弟倆進行交配時，只能先依照獸醫指示，並沒有強制將海牛倆分開，因為擔憂此舉會為兩隻海牛帶來更多不必要的焦慮和負面影響等干擾因素，因此館方選擇盡量以非物理分離的方式，優先分散兩隻海牛的注意力。

加州大學戴維斯分校獸醫學院助理教授傑妮莎（Jenessa Gjeltema）表示，「雄性海牛之間的性行為、甚至是兄弟之間的性行為其實並不算罕見，牠們對自己的伴侶並不太在意，只在乎排解自己的性衝動，就算周圍沒有足夠的雌性、或是只有雄性，牠們也可能會對附近的任何個體表現出性行為。而且做為獨居動物，海牛缺乏強烈的家庭結構意識，這導致修和巴菲特兄弟間的相戀。」