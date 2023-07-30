自費參加「世警運」遭警政署高層收國旗？林右昌力挺：把國旗拿出來！

▲「台灣先鋒者」成員自費參加世界警消運動會為國爭光。（圖／翻攝自Facebook／台灣先鋒者）



記者陳家祥／台北報導

桃園市消防局人員自費自假到加拿大參加「世界警消運動會」（World Police & Fire Games 2023 Winnipeg），卻爆出參加開幕式時，被警政署高層要求「收起台灣國旗」。對此，內政部長林右昌29日越洋指示代表團，不用有所顧慮，「把國旗拿出來！」

林右昌表示，代表團本來就帶著國旗，準備著有好成績出現時，隨時讓世界看見台灣。28日開幕的過程或許有一些誤解誤會，但大家愛國的心與目標都是一樣的。由於加拿大跟台灣有13個小時的時差，台灣時間今日晚上10點才有賽事進行，林右昌請警政署黃署長轉達代表團，「今天賽事進行時，不用顧慮，把國旗拿出來！」

林右昌提到，世界警察消防運動會將有來自五十多個國家的近萬名警察、消防及海關人員共同競賽，是一個很好的交流和學習的機會。台灣的警察消防人員在歷屆的運動會中都有優異的成績，上屆更是獲得了四十四面金牌、二十八面銀牌、二十四面銅牌的驕人紀錄。

林右昌指出，台灣number1！同仁出國比賽都是一心一意為國家拚戰，也絕對不會放棄任何一個讓台灣站上國際舞台的機會。現在所有選手都正全力拼鬥，為台灣爭光，也請大家為選手們集氣加油。