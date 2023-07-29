自費參加「世警運」遭警政署高層收國旗　警政署回應了

▲「台灣先鋒者」成員參加世界警消運動會，是自費自假參與。（圖／翻攝自Facebook／台灣先鋒者）



記者邱中岳、林彥臣／台北報導

桃園市消防局人員自費自假到加拿大參加「世界警消運動會」（World Police & Fire Games 2023 Winnipeg），卻爆出參加開幕式時，被警政署高層要求「收起台灣國旗」，更放話威脅「這件事不能傳回國內」。警政署對此發表聲明回應。

「NPA署長室」日前才在臉書發文指出，今年的世界警察消防運動會即將於7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯市熱鬧展開，台灣派出34名超強警察和消防人員，參賽項目有射擊、柔道、田徑、健力、羽球、游泳等，請民眾「一起為台灣代表團加油打氣」。

「國旗事件」曝光後，網友氣得在貼文底下開噴，「什麼奧會模式...哪個官員帶頭自我矮化」、「為什麼要自降國格？」「笑死了，打自己人第一名，你們已經贏嘍」、「警政署官員好大的官威，還不准世界警消運動會參賽選手展示國旗，這是哪招」、「丟臉死了」、「署長躲起來了嗎」、「署長出來面對！這面國旗讓你丟臉了嗎」。



警政署對此發表聲明如下：

世界警察消防運動會代表團依奧會模式參賽 並無被矮化情形

世界警察消防運動會（WPFG）自 1983 年開始，由美國加州警察體育總會（CPAF）創辦，每 2 年舉辦 1 次，目的在鼓勵執法人員參與體育活動及執勤技能競賽。

警政署表示，今年 2023 第 20 屆於加拿大溫尼伯舉行，主辦方以國際運動賽事奧會模式進行，為避免我國有遭矮化情形，我國參賽前即向大會說明我國隊名為「CHINESE TAIPEI」，入場順序並以 TAIPEI 縮寫「TPE」排在「T」組進場，請大會依奧會模式進行；大會主辦方承諾會依循奧會模式，同時要求我方確依奧會模式進場，避免衍生爭議；本屆世界警察消防運動會加拿大主辦單位依奧會模式我國隊名為「CHINESE TAIPEI」，安排於「T」組進場，並無被矮化情形。

警政署說明，本次參賽依據主辦方事前的默契，採奧會模式，自費參賽的消防同仁可能不了解這樣的過程，為避免影響運動員參賽權益，代表團人員乃基於善意提醒，過程中因而產生誤解，代表團將再向自費參賽選手溝通說明；警政署強調，所有選手均代表國家參賽，大家一起努力，也籲請國人共同為選手加油打氣，為國爭光。

????????【2023世界警消運動會，台灣出征加拿大！????????】???? ???? 準備好了嗎？讓我們一起為台灣代表團打氣！ ????今年的世界警察消防運動會即將於7月28日至8月6日在加拿大溫尼伯市熱鬧展開！台灣共派出34名超強警察和消防人員，決心展現執法人員的頂尖體能和技術！參賽項目有射擊????、柔道????、田徑????‍♂️、健力????、羽球????、游泳????‍♂️等等精湛技藝絕對讓你驚艷???? 在7月14日的授旗典禮中，由內政部長林右昌親自授旗給代表團，激勵選手們全力以赴、為國爭光。同時，還特別聘請了專業運動防護員隨隊照顧他們的安全和健康。 ????世界警察消防運動會自1983年起由美國加州警察運動聯盟（CPAF）創辦，目的在鼓勵執法人員積極參與體育活動、促進國際交流，被譽為警消人員的「奧林匹克運動會」。 ????台灣代表團已是第十三次參加，每次都有優異成績，去年更是奪得44面金牌、28面銀牌、24面銅牌，令人矚目！ ????我們相信今年的代表團也將再次輝煌！???? ????????讓我們一起為台灣代表團加油打氣，祝願他們在世界舞台上大放異彩，加油???????? #世界警察消防運動會 #台灣代表團 #加拿大2023 #體育盛事 #展現實力 #國際交流 #加油台灣 #WPFG2023 #WPFG 由 NPA 署長室發佈於 2023年7月27日 星期四