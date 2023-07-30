「世界警消運動會」遭爆警政署禁拿國旗　林右昌越洋指示：拿出來

▲內政部長林右昌越洋指示代表團，把國旗拿出來。（圖／取自Facebook／林右昌UChange ）



記者林彥臣／綜合報導

桃園市消防局人員自費自假到加拿大參加「世界警消運動會」（World Police & Fire Games 2023 Winnipeg），卻爆出參加開幕式時，被警政署高層要求「收起台灣國旗」，更放話威脅「這件事不能傳回國內」。內政部長林右昌對此在29日晚間越洋指示代表團，「不用有所顧慮，把國旗拿出來」。

「NPA署長室」28日才在臉書發文，台灣派出34名超強警察和消防人員，參賽項目有射擊、柔道、田徑、健力、羽球、游泳等，請國人「一起為台灣代表團加油打氣」。29日就被爆出自費自假的桃園市消防局，遭到警政署長官要求收國旗，還開嗆，「你哪個單位的？」、「這是奧會模式你們不懂！」

對此「鄉民女神」、桃園市議員黃瓊慧就在臉書上，點名警政署長黃明昭、內政部長林右昌，要他們「出來打球」（意指出來面對）。

▲「台灣先鋒者」成員參加世界警消運動會，是自費自假參與。（圖／翻攝自Facebook／台灣先鋒者）



內政部林右昌部長29日越洋指示代表團，「不用有所顧慮，把國旗拿出來！」

林右昌表示，其實代表團本來就帶著國旗，準備著有好成績出現時，隨時讓世界看見台灣，開幕的過程或許有一些誤解誤會，但大家愛國的心與目標都是一樣的！

由於加拿大跟台灣有13個小時的時差，台灣時間今（29日）晚上10點才有賽事進行，林右昌部長請警政署黃明昭轉達代表團，今天賽事進行時，不用顧慮，把國旗拿出來！

台灣number1！???????? 不用擔心，把國旗拿出來！ 有關有自費參加世界警消運動大賽的消防同仁爆料說代表隊成員阻撓他們展示國旗一事，我特別指示代表團，不用有所顧慮，把國旗拿出來！???????? 其實代表團本來就帶著國旗，準備著有好成績出現時，隨時讓... 由林右昌UChange 發佈於 2023年7月29日 星期六

世界警察消防運動會將有來自五十多個國家的近萬名警察、消防及海關人員共同競賽，是一個很好的交流和學習的機會。台灣的警察消防人員在歷屆的運動會中都有優異的成績，上屆更是獲得了四十四面金牌、二十八面銀牌、二十四面銅牌的驕人紀錄。

林右昌表示，台灣number1！同仁出國比賽都是一心一意為國家拚戰，也絕對不會放棄任何一個讓台灣站上國際舞台的機會。現在所有選手都正全力拼鬥，為台灣爭光，也請大家為選手們集氣加油！