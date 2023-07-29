參加「世警運」遭警政署高層收國旗　黃瓊慧嗆林右昌：出來打球

▲「台灣先鋒者」成員參加世界警消運動會，是自費自假參與。（圖／翻攝自Facebook／台灣先鋒者）



記者林彥臣／綜合報導

臉書粉專「NPA署長室」昨（28）日才PO出「2023世界警消運動會，台灣出征加拿大」，要替台灣代表團打氣，不料參加開幕式時，卻爆出警政署高層要選手「收起台灣國旗」，更放話威脅「這件事不能傳回國內」。對此「鄉民女神」、桃園市議員黃瓊慧在臉書點名警政署長黃明昭、內政部長林右昌，要他們「出來打球」（意指出來面對）。

黃瓊慧臉書29日臉書發文表示，「我國自費自假的選手到加拿大參加『世界警消運動會』，請問為什麼不能舉台灣國旗？」

黃瓊慧指出，消防署要參加這比賽，5月已發生前置作業延宕導致機票價格飛漲，變成使用公費出國比賽的一團、不跟團自費自假出國比賽的一團，選手們已經受盡委屈也就算了；沒想到在開幕式時，卻爆發警政署長官不准自費選手拿台灣國旗遊行的風波！

黃瓊慧提到，開幕式時，自費自假的桃園市政府消防局的選手，驕傲地拿著台灣國旗遊行，警政署當場要求消防署叫弟兄們把台灣國旗收起來，看選手自製的團隊T-Shirt有台灣國旗的標誌，也示意說這個不好、之後官員的手機更直接拿起來錄影、嗆自己人「你哪個單位的？」、「這是奧會模式你們不懂！」

NPA 署長室 林右昌UChange 部長出來打球！ 我國自費自假的選手到加拿大參加「世界警消運動會 」， World Police & Fire Games 2023 Winnipeg... 由黃瓊慧 桃園觀察日記發佈於 2023年7月29日 星期六

黃瓊慧痛批，一個明明跟奧會無關的比賽，不要再用「奧運模式」來自我矮化好嗎？「有這種隊友、我們還需要敵人嗎」WPFG官方都稱我們隊伍為「Team Taiwan」了，官員你們跟上了嗎？