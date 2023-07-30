世界警消運動會爆官員阻擋展示國旗　時力遺憾

▲世界警消運動會參賽者爆料警政署官員阻止展示國旗。（圖／翻攝自台灣先鋒者臉書）

記者呂晏慈／台北報導

由消防員組成的「台灣先鋒者」近日自費前往參加2023世界警察消防運動會，但開幕式活動中因團服有國旗樣式及帶國旗入場，遭我國警政署官員制止，指只能在「奧會模式」下使用奧委會旗幟。時代力量發言人余佳蒨今（30日）表示，肯定內政部明快處置，但當台灣努力以「TAIWAN」之名走向國際時，卻發生警政機關自我審查、矮化國家尊嚴之舉，不免令人感到遺憾。

余佳蒨指出，回顧2009年的世界警消運動會同樣在加拿大舉辦，內政部警政署所組隊的代表團，卻可透外交部事前的協調準備，拿著國旗進場，還高舉「TAIWAN」銜牌。14年後，當國際局勢丕變，世界逐漸看見台灣時，卻發生內政部警政署在參與國際活動時選擇自我矮化，內政部長林右昌緊急回應表示有誤會，「不用顧慮，可拿出國旗」，但外交部竟未置一詞、放任這樣自貶國格的事情發生，實在讓人匪夷所思。

余佳蒨表示，台灣身處特殊的國際處境，外交部、體育署等相關部會，對於政府與民團如何在特殊國際情勢下，表達台灣與中國的不同，應該要有明確且清晰的指引，讓參與單位得以遵循，避免自我審查、矮化的情況屢屢發生，更不應讓部分政府單位成為台灣走向世界的絆腳石。

余佳蒨呼籲總統蔡英文、行政院長陳建仁，應責成外交部、體育署等相關部會，針對類似情事給予相關協助，同時，時代力量將會持續努力推動台灣國家正常化，讓台灣之名走向世界，讓世界看見台灣。