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社會 社會焦點 保障人權

「花錢被當工具人」工程師多次傳訊、寄餅乾給女網友　判拘役15天

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲張男不甘心對小美的付出，多次傳訊並將物品寄回。（示意圖／記者許力方攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名碩士學歷的張姓工程師，透過網路交友與女子小美（化名）相識，卻在贈送千元巧克力、打電話訂餐廳後被告知不合適而斷連，讓張男自認被當盤子、工具人，憤而傳訊抱怨，並將過去小美的物品寄回，讓小美心生恐懼提告。對此，台北地院認為，張男的行為符合《跟蹤騷擾防制法》，因此判拘役15天，可易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，張男2月中旬透過交友軟體結識小美，兩人多次碰面，包括逛燈會、用餐。其中，小美有幫忙出逛燈會時的晚餐錢，最後一次見面也有送張男餅乾。

然而，小美認為兩人不合適，因此傳訊要求張男別再聯繫。張男無法接受，並於3月14日至22日期間，以4個不同的暱稱的帳號多次傳訊息給小美抱怨，「我有問題，妳當初直接跟我說，我還可以改善。結果妳現在直接來個封鎖，我當初花1000（元）送妳巧克力顯得跟白癡一樣，下週五我自己吃算了，當初是妳要吃的，我為了妳還打超過10通電話訂位，妳以為有那麼好打是嗎？」

張男持續傳訊說，「妳只注意到我說話但忽略我做事，我真的很心寒，真心對待換來這狗屎態度」、「從認識第一天到昨天為止，我從來沒說妳任何話也沒嫌棄妳什麼」、「XX已經有跟我聯絡了，妳就自己看，雖然感覺沒什麼用，但我只想討個公道」、「我講話有沒有問題我不知道，至少我好歹是真心的吧，花錢然後付出感覺被當盤子還有工具人」。

最後，張男表示，「相信妳應該收到我寄的東西，既然妳否定我這個人，那我就把妳當初給我的退還，包括燈會晚餐錢及最後見面的餅乾。妳也不用退回，反正我寄件者故意寫錯名，妳要怎麼處理就是妳的事，我也懶得跟妳討回化妝品了，對妳來說我的付出只是視為理所當然罷了」。

判決書指出，張男3月22日寄送包裹到小美的工作地點，加上前述訊息，讓小美心生畏怖，認為張男的行為足以影響日常生活及社會活動，因此報警提告。

法官認為，張男被小美告知不須繼續聯繫，卻仍反覆傳送訊息、寄送包裹，還想將相處過程散佈於小美的工作場域，讓小美心生畏懼，因此符合蹤騷擾行為定義中的「反覆或持續」行為，但念及張男坦承犯行、願意跟小美調解，因此依《跟蹤騷擾防制法》處拘役15天，可易科罰金，全案可上訴。

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