40歲工程師突心梗！血管阻塞逾85%　醫嘆：遭「神秘殺手」糾纏

▲40歲工程師嚴重胸痛，掛急診才發現心臟冠狀動脈嚴重阻塞。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

營養功能醫學專家劉博仁醫生在社群媒體上分享一則案例，一名40歲工程師在一次聚餐，突發性胸痛送急診，不但發現他「心臟左冠狀動脈前降支阻塞超過85%」，血管狀態比很多老人還糟糕，而且「全身上下都在發炎」，劉博仁指出：「時代雜誌封面稱『發炎』為『神秘殺手』」，目前發炎都與許多疾病相關。

心血管疾病是現在大多民眾的健康大敵，一般而言，人體的冠狀動脈在30歲以前很少有明顯阻塞，即使男性從40歲後，血管開始出現脂肪堆積，血管內徑還未必受影響，不過45歲到50歲就可能阻塞到50%，隨著年紀愈大、狹窄程度往往愈嚴重。而女性受到荷爾蒙的保護，一般會比男性晚10年發生血管阻塞的狀況。

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但一名40歲的工程師心血管情況卻遠比上述提到的還要糟糕！營養功能醫學專家劉博仁醫生分享指出，該名工程師因工作責任制經常性加班，而公司每年例行性健檢都顯示他的肝功能指標GPT是紅字、發炎指標CRP也是紅字，工程師曾找家醫科醫師討論，醫師建議他不要熬夜、飲食均衡，但因為醫師沒有提到太嚴重的字眼，所以他也就不以為意。

而在年年紅字的情況下，4年過去了，該名工程師在一次聚餐中喝了一點酒，因胸痛立馬送急診，竟發現他「心臟左冠狀動脈前降支阻塞超過85%」，醫師當場幫他放了一根血管支架，在住院期間持續檢查也發現他肝臟重度脂肪肝、有好幾顆膽結石、牙齒有牙周病，真的是全身上下都處於發炎的狀態。對照之前的體檢，顯然這慢性無聲的發炎已經超過3年。

劉博仁醫生表示，2004年2月號時代雜誌封面稱「發炎」為「神秘殺手」，目前身體所產生的發炎都與許多疾病息息相關。劉博仁醫生舉例：肝臟因為脂肪堆積，造成非酒精性脂肪肝炎，更甚者，造成肝纖維化以及肝癌的發生；血管因為膽固醇堆積，造成白血球浸潤發炎，導致血栓形成，進而造成中風或是心肌梗塞；牙周病造成牙周囊袋發炎，進而引發全身心血管疾病；自體免疫疾病產生自體抗體，引發全身血管炎、心肌炎、腎臟炎、骨關節炎、眼內炎等，甚至死亡等等。

▲要養成抗發炎的體質，建議適度運動、多喝水、多吃蔬果、適當紓緩壓力，不過高糖分水及果汁還是需要適量飲用。（示意圖／Pexels）

因慢性發炎以及疾病相關性太多，劉博仁醫生建議民眾從日常觀察是否有不良生活型態，不良生活型態包含吸菸（含二手菸及三手菸）、酗酒、久坐、熬夜、經常吃發炎性食物（含精製糖的飲料、可樂、蛋糕甜點、精緻碳水化合物等）。要養成抗發炎的體質，建議適度運動、多喝水、多吃蔬果、適當紓緩壓力，不過高糖分水及果汁還是需要適量飲用。

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