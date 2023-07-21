離職工程師「討薪水」墜樓亡　家屬曝疑點：不可能自殺

記者林郁婷／綜合報導

廣東省深圳市一名工程師離職後，日前回到公司討要薪水卻墜樓身亡，沒想到隔天家屬就收到公司支付薪資44000元（人民幣，約新台幣19萬元），家屬認為死者不可能自殺，因為原本說好暑假全家出去旅遊，也懷疑死者當初是被迫離職。對此，涉事公司及死者生前工作的部門均拒絕回應。

《澎湃新聞》報導，死者是44歲的金輝，生前曾在深圳建築設計研究總院工作5年，今年3月疑似被迫離職，日前回到公司索取薪水時墜樓身亡，隔天他的家屬就收到公司支付的薪水，對於金輝的死，家人們都抱持懷疑態度。

▲死者到前公司討薪水卻墜樓身亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

家屬表示，金輝當天下午一點多搭捷運去公司，到了三點他的女兒打電話給他，就沒有接通，後來被警察接起來，才知道他出事了，「原本沒有任何異常，他（金輝）本來說暑假要一起去玩，還幫他補辦港澳通行證，證件照也拍了」。



家屬進一步指出疑點，到現在都不清楚金輝當初離職的原因，公司也沒有說明，「我們不認為他會主動離職，他上有老下有小」，另外，他墜樓的房間沒有監視器，因此無法知道當時是否有發生爭執，「但是我們有證據能顯示，他多次透過電話和微信催公司支付薪水」。

▲死者的離職紀錄。（圖／翻攝自澎湃新聞）



家屬透露，金輝曾2度向王姓主管詢問「什麼時候結算尾數」；對此，王姓主管及圳建築設計研究總院均拒絕回應，其中王姓主管更表示，「我不負責處理金輝事件」。

福強社區工作人員指出，已提供家屬和部門協商管道，「目前涉事機構上級也介入協商」，雙方目前已達成一些共識，「關於金輝被欠薪情況，尚無定論」。