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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長現身KP SHOW快問快答「柯的委屈他懂」　柯P加碼自爆初吻時間點

▲▼館長陳之漢擔任柯文哲KP SHOW神秘嘉賓。（圖／民眾黨提供）

▲館長陳之漢現身柯文哲KP SHOW擔任神秘嘉賓。（圖／民眾黨提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲29日下午召開首場個人演唱會「KP SHOW」，神秘嘉賓邀請到「館長」陳之漢串場，兩人在台上惺惺相惜，館長近來飽受網軍攻擊，有感而發說「這幾年柯文哲的委屈他這2天懂」，而柯則回說，「睡飽就好，第2天睡醒就把昨天的事忘了」。有趣的是，柯還在台上「自cue」初吻時間，但他推稱「年代久遠不復記憶」。

館長在會前到場時表示，自己是來串場10分鐘的，還不知道要幹嘛。接著上台後，館長拿著一桶問題要現場與柯外問快答，串場主持人民眾黨議員陳宥丞問到，今天來這場跟716集會哪一個比較緊張？館長笑說，今天這種正式的場合反而比較緊張。

館長表示，今天起來看新聞，看到記者在外面，看到說柯P現在很焦慮，有感覺到他的緊張；他還問柯，「那天上凱道還沒這麼緊張對不對？」柯說，「對，但比較擔心你要問什麼題目，比較緊張」。

館長說，這是大家想要問你的問題，隨機回答。接著由民眾黨議員黃瀞瑩打開紙條問第1題，「謝謝你在疫情守護台北，明年可以參加你的就職典禮嗎？」柯文哲笑說，「開放凱達格蘭大道讓大家參加」。

接著第2題，改由館長發問，「平常是怎麼樣保養歌喉？」柯文哲笑說，平常沒有在保養的。接著館長問第3題，「願不願意再挑戰一次演唱會，全新的歌單？」柯說，「還要全新歌單，這太困難，要訓練這都不容易還要訓練全新的，下一題、下一題」。

第4題，館長問，「阿北，有時候有沒有覺得很委屈？」柯說，「睡飽就好，第2天睡醒就把昨天的事忘了」。第5題，館長問，「什麼時候要出專輯？」柯說，「這什麼鳥題目，把今天的做成專輯」。

最後，館長有感而發表示，這幾年柯文哲的委屈他這2天懂；他說，一直想講，其實大家如果在用網路，「這2、3天館長被…，當然，我們就是努力，有句話叫做『只要是事實我們就不怕大家來檢視，時間久了就知道誰對誰錯』」。

但出乎意料的是，柯文哲最後竟自己cue自己，稱剛才抽籤，有一題真的很怕被抽出來，一陣鼓噪後，陳宥丞問說，「柯文哲的初吻是什麼時候？」柯說，上一次學生在台大醫學院問這題，當時想出一個答案，「年代久遠不復記憶」。

▲▼館長陳之漢擔任柯文哲KP SHOW神秘嘉賓。（圖／民眾黨提供）

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