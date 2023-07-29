日學者評選情朝賴清德有利局勢推進　賴辦：不會停止腳步

記者杜冠霖／台北報導

7月各大總統民調出爐，皆呈現賴清德平盤、柯文哲下滑、侯友宜回升趨勢。多次精準預測大選結果的日本學者小笠原欣幸分析，賴的領先正在擴大，選戰朝對他有利的方向推進。對此，賴清德競選辦公室發言人戴瑋珊29日表示，尊重各界看法，會持續推動政策，「不會停止我們的腳步，選舉還有五個多月，我們會持續來努力。」

賴清德29日出席全國律師信賴台灣後援會成立大會，對於傳出過境美國因副總統身份窒礙難行，戴瑋珊指出，競辦完全尊重府方的安排，總統府會安排好所有出訪行程，「我們就是尊重，台美關係現在史上最好 美國國會最近也通過法案 台美關係絕對是沒有問題。」

對於競選對手散播疑美論或疑賴論？戴瑋珊表示，跟美國之間溝通非常暢通、溝通無礙，相信最後會有非常好的安排。

對於小笠原欣幸的選情分析，戴瑋珊指出，就是尊重社會上對我們的看法，所有一切民調都會進行分析，也會爭取最大民眾支持，持續努力。

戴瑋珊表示，目前還是持續腳步，在地方、海外成立非常多的後援會，社會基層力量是我們非常重視的事情，會持續推動政策，不會停止我們的腳步，選舉還有五個多月，會持續來努力。

▼民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）