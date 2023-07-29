每天幫帶小孩12小時「大姑只給1萬1」　老公1句話她傻眼：要不得

▲原PO幫大姑帶小孩。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「當初也沒想這麼多，想說都是親戚不用計較這麼多。」一名女網友發文表示，她幫老公的姊姊（大姑）帶小孩，原本說好要照外面行情價給她錢，怎料後來卻減到剩下1萬1000元。更讓她傻眼的是，大姑夫妻倆連假日也來蹭飯、蹭冷氣，「越來越理所當然，真的要不得！」貼文曝光後，引發網友熱議。

「沒事真的不要幫親戚帶小孩耶！」女網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，之前看孩子們相處融洽，便幫老公的姊姊帶小孩，只不過，本來說好要照外面行情價給她錢，後來卻減到剩1萬1000元，「我從早上10點接到小孩，要顧到晚上的10點，還經常超過時間」。

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原PO坦言，她起初覺得都是親戚不要計較那麼多，怎料大姑卻得寸進尺，接小孩的時間越來越晚不打緊，夫妻倆還常買東西到他們家吃，「常聊天到12點，然後拍拍屁股就走，製造一堆垃圾」。

▲大姑把一切當成理所當然。（示意圖／CFP）

原PO接續說道，大姑現在還會以各種理由提早把孩子送到他們家，若遇雨天，更會說載小孩不方便，直接住在他們家，「冷氣不用錢？水費？瓦斯費？」誇張的不只如此，現在就連休假日，大姑夫妻倆還會自己開門蹭飯、蹭冷氣，「小孩喝完的奶也擺著直接回家，還要我去洗，越來越理所當然，真的要不得」。

無奈的是，原PO雖向老公抱怨過，對方卻說「都是自己的家人能怎麼辦？」大姑就要生第二胎了，因為嫌月子中心貴，又要住進他們家，對此，她便覺得很不開心，「很多情緒都是日積月累的！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「到時二寶肯定又落在你身上」、「別當濫好人，要懂得拒絕」、「直接講明拒絕，如果一直覺得不好意思，拖下去辛苦的是自己」、「休假你就出去，不要在家，還是說娘家有事回去住幾天」、「管是誰的家人，沒有什麼應該、理所當然好嗎」、「開始算錢，老公硬不起來，我們要硬起來，對老公、對他們更是」。