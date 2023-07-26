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馮語婷開戰！檢舉5歲童媽「賣香奈兒仿冒品」　個人FB、粉專都關了

▲▼店規。（圖／店家提供）

▲餐廳店規。（圖／店家提供）

記者曾筠淇／綜合報導

一名林姓女子日前光顧花蓮某餐廳時，5歲兒子碰觸櫃檯小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，結果都被老闆制止，讓她不滿發文，只是文章底下，風向幾乎一面倒挺店家。事後林女被起底疑似是「醫師娘」，而網紅馮語婷更在臉書上直指，林女販售香奈兒仿冒品，所以「檢舉信件已寄出」。不過針對指控，截稿前未取得林女回應。

林女被網友起底疑似是「醫師娘」後，她經營的服飾粉專也被挖出。網紅馮語婷在臉書評價此事，直呼是林女先開直播要霸凌老闆，結果後來卻說自己被大家霸凌，她透過此舉聲援老闆，如果要告她也沒關係。

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馮語婷也翻出林女經營的服飾粉專，指控對方是「賣淘寶貨仿香奈兒的貴婦」，香奈兒跟迪士尼很常抓仿冒，尤其是這種自以為有錢卻賣淘寶貨的人，文章最好都不要刪除。

馮語婷也在留言處貼出好幾張截圖，表示「哇！淘寶大媽的社團仿冒品被挖呀挖呀挖了！糗大囉！」接著再貼出另張郵件截圖，透露「檢舉信件已寄出！」而該信件的主旨寫著「臉書名稱：林XX於臉書社團販售香奈兒仿冒品」，並附上粉專截圖。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

▲▼馮語婷表示，「檢舉信件已寄出」。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

馮語婷後來又於留言處表示，林女已經將個人臉書關閉，粉專也已關閉。稍早實際查看，林女、林女的服飾粉專，以及林女老公的臉書目前均已關閉。另，針對馮語婷指控，截稿前尚未取得林女回應。

回顧整起事件，女網友一家人去花蓮玩，並帶著5歲兒子進「不知道賣什麼」的店外帶黑糖粉圓，由於無法單點、必須搭配主餐，所以便認真看菜單。這時兒子伸手碰櫃檯的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，三度被老闆制止，並要女網友管教孩子。

聞言，女網友反問，兒子有打破東西嗎？有影響到店家做生意嗎？老闆則是要她詳讀店規。後來她選擇錄影並發文，直呼她需要大家、尤其是有小孩的媽媽們在她的Google評論底下留言，灌爆這家店，因為老闆可以教育客人，但碰到她的孩子就是不行！

▲▼店規。（圖／店家提供）

▲店規。（圖／店家提供）

對此，大票網友力挺店家，並留言調侃「哈哈我小孩很乖」、「只會生不會教」。而面對女網友控訴，店家告訴《ETtoday新聞雲》記者，他們店員對客人很客氣，但「基本上她是完全不控制小孩的家長」，店門口已有貼出店規，「明文規定客人要管好小孩」，他們是賣麵的，如果孩童跑跳導致意外發生，他們實在無法承擔這樣的風險。

老闆也強調，小朋友跑跳正常，但要在適合的場地，客人可以選擇不要進店，他們也可以選擇不接這個客人。老闆透露自己也有3個孩子，可以理解客人站在父母角度會不高興，但他們店不是公共場所，「處理方式就是我們不做她這筆生意」。

眼見自己的臉書被灌爆，女網友後來也發文表示，公然侮辱和謾罵都已經被律師截圖，接著將會一一發存證信函。她也說，社會病得很厲害，沒做錯事的人卻要躲起來舔傷口，她對台灣的網路霸凌風氣感到難過，也深刻體認到有能力的人會把孩子送出國，現在的環境讓人不敢恭維。

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