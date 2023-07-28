等餐10分鐘 ！3歲兒大叫「老闆要求閉嘴」　媽愣：我算恐龍家長嗎

▲老闆的態度讓原PO不太舒服。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我這樣算恐龍家長嗎？」一名女網友發文表示，中午去買炒飯時，兒子等了10分鐘有點坐不住，便叫了她一聲，「真的只叫一聲，聲音比較大！」想不到老闆卻口氣很差的對她說「你可以讓他（指兒子）閉嘴嗎？」而這句話，便讓她覺得不太舒服。

女網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，她和兒子中午去買炒飯，「店家都是現炒的，等候時間會稍微久一點點」。3歲的兒子等了10分鐘後，有點坐不住，於是便叫了原PO一聲，「真的只叫一聲，聲音比較大！」

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原PO透露，雖然店內只有她、兒子和老闆，但因為擔心吵到老闆炒飯，所以她還趕緊拿手機安撫兒子。怎料，老闆卻突然口氣很差的說，「你可以讓他閉嘴嗎？」聞言，原PO感到錯愕且不太舒服，「如果用詞可以改成小聲一點或是不要打擾別人這種婉轉的詞語，是不是就比較不會讓人聽了不舒服？」不過，她文末也誇讚這家炒飯很好吃。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得不算，你孩子只是在叫媽媽又不是哭鬧，即使大聲了一點也沒什麼關係啊」、「如果是我，當下我不會說什麼，但絕不會再光顧」、「只叫一聲，老闆有點反應過度」、「如果所言是真，老闆很不nice」。也有網友表示，「你說的一聲是持續多久呢」、「如果是那這種突然很大聲的尖叫，是我也受不了，可能被嚇到」、「尖叫還是大叫」。

還有網友則建議，「下次出門前先打電話叫，我自己都是先打電話，不然要等到天荒地老才會拿到」、「可以先打電話叫餐就不要現場等」。