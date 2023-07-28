　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等餐10分鐘 ！3歲兒大叫「老闆要求閉嘴」　媽愣：我算恐龍家長嗎

▲▼熱炒，餐飲店，小吃店。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老闆的態度讓原PO不太舒服。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我這樣算恐龍家長嗎？」一名女網友發文表示，中午去買炒飯時，兒子等了10分鐘有點坐不住，便叫了她一聲，「真的只叫一聲，聲音比較大！」想不到老闆卻口氣很差的對她說「你可以讓他（指兒子）閉嘴嗎？」而這句話，便讓她覺得不太舒服。

女網友在臉書社團「匿名2公社」上發文表示，她和兒子中午去買炒飯，「店家都是現炒的，等候時間會稍微久一點點」。3歲的兒子等了10分鐘後，有點坐不住，於是便叫了原PO一聲，「真的只叫一聲，聲音比較大！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，雖然店內只有她、兒子和老闆，但因為擔心吵到老闆炒飯，所以她還趕緊拿手機安撫兒子。怎料，老闆卻突然口氣很差的說，「你可以讓他閉嘴嗎？」聞言，原PO感到錯愕且不太舒服，「如果用詞可以改成小聲一點或是不要打擾別人這種婉轉的詞語，是不是就比較不會讓人聽了不舒服？」不過，她文末也誇讚這家炒飯很好吃。

▲炒飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得不算，你孩子只是在叫媽媽又不是哭鬧，即使大聲了一點也沒什麼關係啊」、「如果是我，當下我不會說什麼，但絕不會再光顧」、「只叫一聲，老闆有點反應過度」、「如果所言是真，老闆很不nice」。也有網友表示，「你說的一聲是持續多久呢」、「如果是那這種突然很大聲的尖叫，是我也受不了，可能被嚇到」、「尖叫還是大叫」。

還有網友則建議，「下次出門前先打電話叫，我自己都是先打電話，不然要等到天荒地老才會拿到」、「可以先打電話叫餐就不要現場等」。

ET快訊
才要來台灣！AV女優「病重住院」：狀況有點不妙
「卡努」颱風接力強襲！　降雨最劇時間曝
颱風天遛狗！路上遇到的「全是同品種」
台中唐吉軻德帆布掛上去了　網敲碗急問：24小時營運？
快訊／5億高中生墜樓　重啟調查！
OL當街被狂砍險沒命　男友判7年半！爸爸嘆：司法對犯人都輕放
熱炒店停業後「北科大總召首發文」　網嗨：白飯呢
14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太平山休園4天明8時起恢復開園　蹦蹦車首班車10:30行駛

直擊／高雄百貨開門營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班不開心

杜蘇芮剛走！「卡努」外圍環流+西南風接力強襲　降雨最劇時間曝

颱風天血尿急送醫　軟式輸尿管鏡取腎結石60顆…驚人畫面曝

今年填志願很痛苦！補教估台大醫283級分　整體錄取門檻提高

快訊／台中唐吉軻德帆布掛上去了　網敲碗急問：24小時營運？

友月薪35K！他咋舌「怎敢買進口新車」　全場見2點：買房都可以

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了　網傻眼：笑死人

熱炒店停業後「北科大總召首發文」秀畫作！　網嗨：白飯呢

快訊／杜蘇芮漸遠！金門快脫離暴風圈　17：30海陸警同步解除　

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

太平山休園4天明8時起恢復開園　蹦蹦車首班車10:30行駛

直擊／高雄百貨開門營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班不開心

杜蘇芮剛走！「卡努」外圍環流+西南風接力強襲　降雨最劇時間曝

颱風天血尿急送醫　軟式輸尿管鏡取腎結石60顆…驚人畫面曝

今年填志願很痛苦！補教估台大醫283級分　整體錄取門檻提高

快訊／台中唐吉軻德帆布掛上去了　網敲碗急問：24小時營運？

友月薪35K！他咋舌「怎敢買進口新車」　全場見2點：買房都可以

14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了　網傻眼：笑死人

熱炒店停業後「北科大總召首發文」秀畫作！　網嗨：白飯呢

快訊／杜蘇芮漸遠！金門快脫離暴風圈　17：30海陸警同步解除　

太平山休園4天明8時起恢復開園　蹦蹦車首班車10:30行駛

鹿希派成品慘遭姚元浩打槍！　戲劇男神登《營業中》被嚇壞

直擊／高雄百貨開門營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班不開心

考紀會嚴厲口頭警告　林金結：與侯友宜合照瓶裝水才是真正文宣

仍有疑點待查...高中5億男案重啟調查　高大成：一定要發回啊！

杜蘇芮重創澎湖！「7港口22艘船」受損　外垵漁港10多艘集體沉船

騎車遇二級保育類麝香貓倒臥路中　頸部大片毛髮「凌亂＋濕濕的」

才要來台灣！日AV女優「病重住院」：狀況有點不妙

林金結同框郭台銘遭黨紀處分　徐巧芯「主動做一事」不擔心

藍議員喊「請中共照顧基隆」、嗆民眾「討打」　綠委：吃誠實豆沙包

砂石車倒退翻覆土石狂洩　後方駕駛警覺超高逃一劫

生活熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

颱風前「帝爺公蛇」現身　專家：這2個月要注意

快訊／卡努颱風今晨生成！　暴風圈不排除接觸台灣北部

他砸150萬開拾汣茶屋！7天獲利驚人

未婚妻「想美美拍婚紗」竟暈船健身教練！他噴10萬綠爆

杜蘇芮又開眼！最強右眼牆直衝1地區

杜蘇芮路徑又變北　恐發國家警報

更多熱門

相關新聞

咖啡給錯！客人過7小時「帶空杯」要補償

咖啡給錯！客人過7小時「帶空杯」要補償

「現在的人到底怎麼了？」一名網友發文表示，他們開的是連鎖咖啡店，會讓客人寄杯，但人多，難免會做錯，怎料就有客人早上9時拿走咖啡，下午4時才帶空杯子回店內要求補償，讓他很不解。貼文曝光後，引發網友討論。

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

習慣搭捷運！女友逼買車「不答應就分手」

習慣搭捷運！女友逼買車「不答應就分手」

18歲嫩媽找殺手　想殺了3歲兒

18歲嫩媽找殺手　想殺了3歲兒

公婆捨不得開冷氣！兒吼「冰櫃1天5000元貴死」

公婆捨不得開冷氣！兒吼「冰櫃1天5000元貴死」

關鍵字：

炒飯兒子匿名2公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面