護5歲兒槓店家！媽被起底「疑是醫師娘」　網灌爆她粉專剩1.1顆星

▲女網友的老公疑似是醫師。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友光顧花蓮一家有販售熱食、甜品的店時，5歲兒子碰了櫃檯上的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，結果都被老闆阻止，讓她氣得拍影片、發文，要大家一起在她的評論底下留言，灌爆店家。不過文章曝光後，網友幾乎一面倒挺店家，而女網友不但被起底疑似是醫師娘，個人經營的粉專也被大票網友湧入，如今剩下1.1顆星。

原文章曝光後，其他網友不只灌爆留言區，還注意到女網友疑似是醫師娘。從女網友的臉書可見，她5月底曾發文直呼「終於有粉專了！」點進她附上的服飾粉專後，即可在簡介區看到「醫師娘閒不住～孩子稍大可以開始搞東搞西了」。

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▲女網友被其他網友起底疑似是醫師娘。（圖／翻攝自Facebook）

該粉專被翻出後，不少網友也湧入評論區給予不推薦的評價，並留言「既然你都要號召給人1星評價了，那我只好來幫你給1星評價」、「為什麼你可以叫別人給1星」、「霸凌別人，不推薦」、「事情鬧大了，所以我找到這裡」、「聽說你鼓勵網友去給人打1星負評？我這不是來了嗎」、「想撻伐別人反被撻伐」。

▲網友湧入女網友經營的粉專留言給評價。（圖／翻攝自Facebook）

回顧整起事件，女網友一家人去花蓮玩，並帶著5歲兒子進「不知道賣什麼」的店外帶黑糖粉圓，由於無法單點、必須搭配主餐，所以便認真看菜單。這時兒子伸手碰櫃檯的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，三度被老闆制止，並要女網友管教孩子。

聞言，女網友反問，兒子有打破東西嗎？有影響到店家做生意嗎？老闆則是要她詳讀店規。後來她選擇錄影並發文，直呼她需要大家、尤其是有小孩的媽媽們在她的Google評論底下留言，灌爆這家店，因為老闆可以教育客人，但碰到她的孩子就是不行！

▲店規。（圖／店家提供）

對此，大票網友力挺店家，並留言調侃「哈哈我小孩很乖」、「只會生不會教」。而面對女網友控訴，店家告訴《ETtoday新聞雲》記者，他們店員對客人很客氣，但「基本上她是完全不控制小孩的家長」，店門口已有貼出店規，「明文規定客人要管好小孩」，他們是賣麵的，如果孩童跑跳導致意外發生，他們實在無法承擔這樣的風險。

老闆也強調，小朋友跑跳正常，但要在適合的場地，客人可以選擇不要進店，他們也可以選擇不接這個客人。老闆透露自己也有3個孩子，可以理解客人站在父母角度會不高興，但他們店不是公共場所，「處理方式就是我們不做她這筆生意」。

眼見自己的臉書被灌爆，女網友後來也發文表示，公然侮辱和謾罵都已經被律師截圖，接著將會一一發存證信函。她也說，社會病得很厲害，沒做錯事的人卻要躲起來舔傷口，她對台灣的網路霸凌風氣感到難過，也深刻體認到有能力的人會把孩子送出國，現在的環境讓人不敢恭維。

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