　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

放任5歲童搗蛋！囂張媽「婦產兒科老公也慘了」！診所小編急喊1句話

網搜小組／劉維榛報導

一名媽媽在花蓮店家點餐，過程中卻放任5歲兒調皮搗蛋，遭到老闆制止並要求管教，氣得她留言，要大家灌爆店家，結果風向逆風而行。這位媽媽被起底是醫師娘，過去更疑似從事八大行業，如今老公曾經任職的診所也遭殃。而診所小編跳出來喊話，該醫師早已離職了！

本想號召網友撻伐店家的林姓媽媽，不料反遭肉搜，過去黑歷史也被挖出。最先爆出林女是醫師娘，後來粉專被灌爆1.1顆星。事後，網紅馮語婷也翻出林女經營的服飾粉專，指控對方是「賣淘寶貨仿香奈兒的貴婦」，香奈兒跟迪士尼很常抓仿冒，尤其是這種自以為有錢卻賣淘寶貨的人，文章最好都不要刪除。

不僅如此，根據《中時新聞網》報導，林女過去疑似從事八大行業，從小三上位成功，從她臉書過去的貼文可見，她曾放任兒子在放滿酒瓶的玻璃櫃前奔跑，還發文說「整間餐廳都是我的運動場」。不過該消息尚未證實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今林女的老公也被波及，一票網友湧入某婦產兒科臉書粉專，而診所也急出面澄清，「門診時刻表沒更動，但這幾天小編一直被提醒有訊息...麻煩看清楚看清楚看診醫師名字，再決定是否留言。」

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲診所小編澄清，醫師已離職了。（圖／翻攝臉書）

底下網友隨即反問，「請問醫療團隊本來有X醫師，怎麼突然把整個頁面拉掉呢？」小編則強調，只有更新醫師門診看診表，並無更新醫師介紹的頁面，「X醫師以前在本院看診沒錯，但也離職一陣子了喔！」引來其他人回應，「普天同慶」、「我承認我來看笑話的」、「進度在另外一間啦」。

回顧整起事件，女網友一家人去花蓮玩，並帶著5歲兒子進「不知道賣什麼」的店外帶黑糖粉圓，由於無法單點、必須搭配主餐，所以便認真看菜單。這時兒子伸手碰櫃檯的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，三度被老闆制止，並要女網友管教孩子。

聞言，女網友反問，兒子有打破東西嗎？有影響到店家做生意嗎？老闆則是要她詳讀店規。後來她選擇錄影並發文，直呼她需要大家、尤其是有小孩的媽媽們在她的Google評論底下留言，灌爆這家店，因為老闆可以教育客人，但碰到她的孩子就是不行。

ET快訊
快訊／話題女王突認了秘婚！　老公身份曝光
快訊／屏東宣布！　7鄉鎮晚間停班停課
颱風來襲　還有55人去登山
最新風雨預測！花東達「放假標準」　3縣市山區雨量也達標
鳳梨瞎挺大翻車！保母虐童大逆轉　陳沂：這就是89的私刑正義
快訊／開第一槍！　3鄉鎮下午停班課
信義區電影院「劃位員太眼熟」！　一看是本土天團成員

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中明放颱風假？盧秀燕回「不樂觀」　農漁貨漲5％

不斷更新／全台颱風假懶人包！屏東7鄉鎮晚間6時起停班停課

最新風雨預測！花東達「颱風假標準」　3縣市山區雨量也達標

朋友訂位直接改姓「沒人知道怎麼寫」！過來人點頭：解釋太麻煩

行動支付服務再擴大！中華郵政i郵箱即起增「全支付」付款

穿短褲出門！男友嫌隨便「欠X」　妹子傻眼了

鳳梨瞎挺大翻車！保母虐童「全案逆轉」　陳沂：這就是89的私刑正義

紫爆！空污威脅！全台空氣評比「僅有1縣市快達標」　寶寶呼吸要保護

杜蘇芮來襲交通異動懶人包！台鐵南迴線5點後停駛　南橫等3公路封閉

快訊／杜蘇芮砸雨彈！北北基等「11縣市豪大雨特報」　花東雨最猛

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

台中明放颱風假？盧秀燕回「不樂觀」　農漁貨漲5％

不斷更新／全台颱風假懶人包！屏東7鄉鎮晚間6時起停班停課

最新風雨預測！花東達「颱風假標準」　3縣市山區雨量也達標

朋友訂位直接改姓「沒人知道怎麼寫」！過來人點頭：解釋太麻煩

行動支付服務再擴大！中華郵政i郵箱即起增「全支付」付款

穿短褲出門！男友嫌隨便「欠X」　妹子傻眼了

鳳梨瞎挺大翻車！保母虐童「全案逆轉」　陳沂：這就是89的私刑正義

紫爆！空污威脅！全台空氣評比「僅有1縣市快達標」　寶寶呼吸要保護

杜蘇芮來襲交通異動懶人包！台鐵南迴線5點後停駛　南橫等3公路封閉

快訊／杜蘇芮砸雨彈！北北基等「11縣市豪大雨特報」　花東雨最猛

黃冠智國中談戀愛　偷傳訊息竟被賞巴掌

中颱杜蘇芮逼近！台東卑南溪鹿鳴橋河川水位攀升　列二級警戒

孟耿如救回黃子佼後「罕吐20字心願」！過生日神隱…工作幾乎全停擺

嘉義基督教醫院骨鬆中心優質服務　獲滿分金牌及友善機構兩認證

彈藥炸斷手！2官兵截肢　三總曝「最新狀況」：已無生命危險

時隔13天露面！金正恩參謁烈士墓強調「朝中友誼」　慶戰勝節70周年

「台美21世紀貿易倡議44年結構最完整」　蔡英文：未來FTA更穩健

台中明放颱風假？盧秀燕回「不樂觀」　農漁貨漲5％

不斷更新／全台颱風假懶人包！屏東7鄉鎮晚間6時起停班停課

台積電跌3元收566　台股小跌36點來到17163點

生活熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

杜蘇芮加速北上！今走向很關鍵　影響較大路徑曝

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

國道遇上史上最貴貨櫃屋　超狂價格曝

馮語婷開戰！檢舉5歲童媽「賣仿冒品」

LIVE／杜蘇芮下午觸陸　氣象局最新說明

更多熱門

相關新聞

馮語婷開戰！檢舉5歲童媽「賣仿冒品」

馮語婷開戰！檢舉5歲童媽「賣仿冒品」

一名林姓女子日前光顧花蓮某餐廳時，5歲兒子碰觸櫃檯小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，結果都被老闆制止，讓她不滿發文，只是文章底下，風向幾乎一面倒挺店家。事後林女被起底疑似是「醫師娘」，而網紅馮語婷更在臉書上直指，林女販售香奈兒仿冒品，所以「檢舉信件已寄出」。不過針對指控，截稿前未取得林女回應。

花蓮吉安3000戶停電　台電曝原因

花蓮吉安3000戶停電　台電曝原因

護5歲兒！媽被起底「疑是醫師娘」

護5歲兒！媽被起底「疑是醫師娘」

提完離職「何時退群組？」　過來人給答案

提完離職「何時退群組？」　過來人給答案

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

關鍵字：

花蓮用餐糾紛外帶小孩店規醫師娘老公診所離職

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面