放任5歲童搗蛋！囂張媽「婦產兒科老公也慘了」！診所小編急喊1句話

網搜小組／劉維榛報導

一名媽媽在花蓮店家點餐，過程中卻放任5歲兒調皮搗蛋，遭到老闆制止並要求管教，氣得她留言，要大家灌爆店家，結果風向逆風而行。這位媽媽被起底是醫師娘，過去更疑似從事八大行業，如今老公曾經任職的診所也遭殃。而診所小編跳出來喊話，該醫師早已離職了！

本想號召網友撻伐店家的林姓媽媽，不料反遭肉搜，過去黑歷史也被挖出。最先爆出林女是醫師娘，後來粉專被灌爆1.1顆星。事後，網紅馮語婷也翻出林女經營的服飾粉專，指控對方是「賣淘寶貨仿香奈兒的貴婦」，香奈兒跟迪士尼很常抓仿冒，尤其是這種自以為有錢卻賣淘寶貨的人，文章最好都不要刪除。

不僅如此，根據《中時新聞網》報導，林女過去疑似從事八大行業，從小三上位成功，從她臉書過去的貼文可見，她曾放任兒子在放滿酒瓶的玻璃櫃前奔跑，還發文說「整間餐廳都是我的運動場」。不過該消息尚未證實。

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如今林女的老公也被波及，一票網友湧入某婦產兒科臉書粉專，而診所也急出面澄清，「門診時刻表沒更動，但這幾天小編一直被提醒有訊息...麻煩看清楚看清楚看診醫師名字，再決定是否留言。」

▲診所小編澄清，醫師已離職了。（圖／翻攝臉書）

底下網友隨即反問，「請問醫療團隊本來有X醫師，怎麼突然把整個頁面拉掉呢？」小編則強調，只有更新醫師門診看診表，並無更新醫師介紹的頁面，「X醫師以前在本院看診沒錯，但也離職一陣子了喔！」引來其他人回應，「普天同慶」、「我承認我來看笑話的」、「進度在另外一間啦」。

回顧整起事件，女網友一家人去花蓮玩，並帶著5歲兒子進「不知道賣什麼」的店外帶黑糖粉圓，由於無法單點、必須搭配主餐，所以便認真看菜單。這時兒子伸手碰櫃檯的小恐龍、在店內上下跳、試圖開冰箱，三度被老闆制止，並要女網友管教孩子。

聞言，女網友反問，兒子有打破東西嗎？有影響到店家做生意嗎？老闆則是要她詳讀店規。後來她選擇錄影並發文，直呼她需要大家、尤其是有小孩的媽媽們在她的Google評論底下留言，灌爆這家店，因為老闆可以教育客人，但碰到她的孩子就是不行。