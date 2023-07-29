女生下班「別一個人買冰淇淋」！萬人秒懂：頭皮發毛

▲女生別買單支冰淇淋，小心被色狼盯上。（示意圖／記者閔文昱攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人會吃冰來消暑，但單身女生晚上下班，千萬別只買一支！臉書粉專「魚漿夫婦」看到一篇文章指出，女性不要一個人去超商買冰，「如果這麼做了，可能會有人在暗處觀察著你！」事實上，魚漿夫婦就提到，太太以前獨自住的時候，就是怕被色狼盯上，因此都買2支甜筒或一整盒，藉此營造家裡有很多人。

「魚漿夫婦」轉貼一則推特文章，要提醒女性下班後，不要一個人去超商買冰淇淋，而背後原因讓人毛骨悚然，「如果這麼做了，可能會有人在暗處觀察著你！」

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該文章指出，有心人士恐會藉此來判斷，「買冰淇淋，看來家裡離這很近，只買一個的話，身邊應該沒有其他人。」尤其結帳完，女性又發現店外被人盯上、跟蹤，可就麻煩大了，因此建議想吃冰淇淋的話，最好在白天購買，且一次買一盒比較妥當。

對此，「魚漿夫婦」表示，儘管去年有宣導過一次，但還是希望單身女性多注意，也提及魚漿太太以前一個人住時，就特別小心這狀況，嘴饞想吃冰淇淋時，「至少都會買兩隻甜筒或一整盒」，藉此營造「全家很多人一起吃的感覺。」

底下引來萬人按讚，「細節到頭皮發麻，原來現在防範壞人需要做到這種程度了嗎」、「女生要注意這些細節也太麻煩了」、「之前在北海道常常一個人晚上去買冰，沒想到這麼恐怖」、「去超商買的話就是要馬上享受啊，怎麼會帶回家吃」、「我都買一桶的 」、「以前還有聽過單身女性租房不要租一樓，窗簾不要選太可愛的圖案」。