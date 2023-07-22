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搭電梯成獵物！恐怖男闖進房噁吻強脫褲　辣妹光腳逃7樓求救

▲▼拜金女,愛情,開車,晚宴,項鍊,約會。（圖／翻攝自pixabay）

▲小君凌晨唱完歌返家，卻遭陌生楊男尾隨、強壓在床強吻摸私處猥褻，她極力掙脫尋找路人求救才躲過狼爪。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

台中一名女子小君（化名）凌晨返回大樓租屋處，在電梯遇到行跡詭異的楊姓男子，楊男竟一路尾隨小君進到房間還強吻，她嚇得大叫「你是誰、我不認識你」，但楊男卻將她推到床上撫摸企圖脫褲，小君驚恐掙脫、光著腳跑出大樓向路人求救，楊男還追出想將小君抓回去繼續逞慾。台中地院審理後，依侵入住宅犯強制猥褻罪，處楊1年10月。

判決指出，小君2021年1月24日凌晨5時許，跟朋友歡唱結束後返回台中西屯區一處大樓的租屋處，遇到也在等電梯的楊男，進電梯後小君好心詢問楊男要到幾樓，楊只回「跟妳一樣」；電梯到7樓後，小君走回住處打開門，沒想到楊男竟趁隙閃身入內，猛然親吻小君頸部，她嚇得花容失色、反問「你是誰、我不認識你」，楊男不理會繼續進攻小君下體，她奮力踢開楊跑出走廊、敲其他住戶房門求救，但楊立即叫喊「妳回來」，將小君拉回房間床上強吻摸身體。

在慌亂掙扎之間，小君的高跟鞋都掉了，極力抗拒後逮到機會再次衝出房間，打著赤腳沿樓梯跑下大樓，正巧看見有一名正在停車的男子，她上前拍窗尋求幫助，男子要小君先上車躲藏，隨後就看見楊男惡狠狠的追出來，但一會兒找不到小君之後、終於自行離去，恐懼的小君也立即報警。

法院審理後，認為楊男為一逞性慾、侵入住宅對陌生的小君強制猥褻，妨害住居安寧、侵害性自主權，審酌楊坦承犯行，已與小君和解並約定賠償，依侵入住宅犯強制猥褻罪處有期徒刑1年10月，仍可上訴。

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