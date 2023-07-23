不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭：能駕馭的都很正

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少男生是長髮控，覺得黑長直髮既清純又有女人味。但一名網友有不同想法，透露每次看到女生留極短髮，都覺得超級心動，可是平時生活中很難認識留這種髮型的女孩，好奇有沒有人的喜好和他一樣。不少網友透露，「我也超愛！和長髮是不同魅力」，也有人認為很看臉。

原PO在Dcard分享一張韓國女演員李周映的極短髮照片，透露自己每次看到女生留著極短髮，都會覺得很心動，不過現實生活中很難認識到這樣的女孩，網路上面的也都根本不想理他，不禁直呼「好難啊」，同時也好奇，「想問各位男性朋友們有跟我一樣是極短髮控的嗎？」

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▲原PO看到極短髮就會心動，示意圖為李周映。（圖／翻攝自Dcard）



不少人看到後紛紛留言，「極短髮超讚！每天可以省去很多整理的時間，好多年前剪短後就回不去長髮了」、「我也喜歡，現在頭髮就跟照片長度差不多，覺得特別喜歡男生頭的男生好像比較稀有」、「我是短髮控，但是不是男人婆那種」、「正常啊，像我的雪芙有一部戲的造型也是男生頭，愛到不行」、「我喜歡短髮的，極短髮也超愛欸，可愛又好看」、「拜託女生剪極短髮超好看好嗎？這種類型的女生魅力不比長頭髮的女生低欸」。

但也有網友認為，這款髮型非常靠顏值，「因為能駕馭這種短髮的女生都很正，誰不愛呢」、「臉小的人剪短髮就很好看，臉大剪那樣就大嬸」、「女生大多剪這種髮型，幾乎都有顏值和氣質支撐」、「有，還真的超級正」、「能駕馭短髮的正妹，真的太難存在」、「是人長得好看，你把這髮型放在醜人身上，一樣醜」。