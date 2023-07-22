金門知名牛肉餐廳跨界推冰品　舉辦美術比賽冠軍獲日本來回機票

▲金門一家知名牛肉餐廳，首度跨界冰品，與金門畜試所青草地鮮乳攜手聯名推出「金牪X青草地聯名義式冰淇淋」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

金門一家奪得2022年台北牛肉麵節冠軍的知名餐廳，首度跨界冰品，與金門畜試所青草地鮮乳攜手聯名推出「金牪X青草地聯名義式冰淇淋」，其中以58度金門高粱酒製成的「酒藏」口味最具特色，將在這個夏天帶給消費者獨特的味蕾饗宴。此外，業者為歡慶新品上市，另舉辦「山、樹、花、草揭童趣」美術比賽，冠軍可獲得日本東北來回機票。

餐廳業者首次跨界冰品，推出「金牪X青草地聯名義式冰淇淋」，以黃金比例結合金門畜試所自產「青草地」鮮乳，不加一滴水，並使用義大利進口原料「RUBICONE」做為基底，牛乳濃醇香在嘴裡化開，口感細緻滑順。

除了香草、藍莓、抹茶口味，業者更研發新款「酒藏」口味，58度金門高粱酒搖身一變成為香甜冰淇淋，搭配薄荷葉增添清爽香氣，融合酒香清爽回甘；杯子下層為巧克力霜淇淋和奶酪，並加入脆皮以及水果麥片堆疊口感層次，更插上牛角巧克力片增添造型繽紛趣味。

▲金門一家知名牛肉餐廳，推出新品「戰斧牛排家常麵」。（圖／記者林名揚翻攝）

業者也推出另一新品「戰斧牛排家常麵」，長達30公分的20oz超巨型戰斧帶骨牛小排，經過4小時慢火燉煮，肉質軟嫩多汁，再淋上用牛骨、蔬菜與水果無調味熬製16小時的湯頭，讓牛肉更加提味鮮甜，再搭配超彈牙的手打家常麵，視覺和美味兼具。

▲金門縣建設處副處長李廣榮、金門工策會副總幹事陳根松等多位貴賓一同共襄盛舉。（圖／記者林名揚翻攝）

為歡慶新品上市，特地聯合金門縣畜試所，於112年7月20日至7月31日舉辦「山、樹、花、草揭童趣」美術比賽，讓參賽者藉此更加認識金門生態與了解環境保護的重要。比賽即日起報名至112年7月30日止，共分成國小組、國中組與成人組。並邀請專家學者依作品創意40%、內容30%、技巧30%等評分標準選出得獎作品。凡報名參賽者，即可憑參賽門票兌換金牪創意冰品一份；比賽前三名可獲頒獎項，冠軍可獲得「台灣虎航日本東北來回機票」。