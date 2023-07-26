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單身朋友突辦婚禮！他聽1理由傻了「要參加嗎？」　一票人喊：合理

▲▼結婚,新娘,婚禮,新人,禮服,婚紗,白紗,捧花。（圖／CFP）

▲朋友要辦一人婚禮。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人不願意將就，會選擇自己單身過生活，但如果還是想辦婚禮呢？一名網友透露，最近一名單身朋友想要辦自己的婚禮，不僅有完整的流程，還會辦喜宴，希望可以收一點紅包回來，由於這種方式太特殊，讓他好奇有多少人會願意參加？文章曝光後掀起討論，不少人認為合理，「之前收多少就還給人家」。

原PO在PTT發文表示，最近有單身主義的朋友說，因為已經決定不結婚了，所以想要辦「一個人的婚禮」，要和自己結婚，會拍婚紗照以及收紅包，也會遵循一般的儀式流程且舉辦婚宴，和普通的婚宴沒有差別。

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由於這位單身朋友過去參加婚禮，包了不少紅包給予祝福，因此也希望透過這個方式，多少回收一點回來。不過平時很少碰到這種一人婚禮，讓原PO很好奇，「如果朋友辦這種一人婚禮，流程都有，還有喜宴，你會願意去參加嗎？」

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲朋友想要回收紅包。（示意圖／記者林懿捷攝）

文章曝光後網友看法不一，有人搖頭表示「想騙你紅包吧，到底誰會參加？」「萬一他之後結婚了，是不是還要再包一次」、「不會欸，不知道要幹嘛」、「不會參加，免得害他以為自己真的很聰明」、「直接開口要紅包，我才不理他」、「一個人的婚紗還好，但一個人的婚禮覺得場面會很尬」。

但多數人指出，「感情夠好就去呀，看吃什麼餐廳包個相對應的數字去玩」、「會吧，但紅包的祝福可能不會比較多，畢竟只有一個人」、「會吧，人家都說了目的是要回收紅包」、「會啊，不然朋友交假的喔」、「關係有到的話，不管是不是兩個人結婚還是一個人結婚都會去」、「感情好會願意去，但他後來結婚我就會笑他」、「這跟幾個人沒關係吧，重點是看交情或是看是否是一定要去的社交關係」、「如果辦成有趣的派對，何樂而不為」。

另外，還有人認為，「他不就說這是在回收紅包了，你以前被他包過就去吧，沒有就看你自己啊」、「以前他包過的去還他啊，人家又沒賺」、「人家當初有包，還對方合理」、「都講明要回收紅包了，收過紅包的就去啊」、「如果有被包過，會回包+1」、「合理啊，不是互相的嗎？你收人家紅包時本來就應該知道是要回送的吧」。

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